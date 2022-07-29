英超｜C朗求曼聯標價以便洽談離隊事宜 傳經理人向母會埋手
撰文：趙子晉
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C朗拿度「出曼聯記」繼續上演，上回提到這名葡萄牙球王去意已決。英國《太陽報》再透露，C朗方面要求曼聯為他標價，才可推進交易。
C朗拿度早前亮相卡靈頓，帶同經理人文迪斯與曼聯方面會面，重申求去的訴求，但曼聯方面沒有意欲讓他離去，雙方陷入僵局。
曼聯立場一直堅定，英國《太陽報》透露，曼聯絕非口裏不一，紅魔鬼沒有為C朗標價，以行動再證明C朗拿度是「非賣品」。另一方面，文迪斯則促請曼聯方面開價，因為沒有價錢的話，難與有意球會洽談。
C朗經理人文迪斯這段時間四出向不同球會推薦C朗，但因為他高昂的薪金及踢法而令人卻步。根據體育媒體《The Athletic》透露，文迪斯日前向士砵亭埋手，希望把C朗帶回母會。士砵亭除了是C朗拿度的母會外，這間葡萄牙老牌球會同樣滿足C朗的一大要求，就是擁有來季的歐聯資格。
縱然C朗在各方面也能帶來不少收益，但士砵亭能否負擔C朗的轉會費及薪金又是另一回事，加上若C朗加盟的話，定必改變球隊踢法，士砵亭主帥艾莫連（Rúben Amorim）亦有保留。
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