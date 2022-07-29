英超｜C朗求曼聯標價以便洽談離隊事宜　傳經理人向母會埋手

C朗拿度「出曼聯記」繼續上演，上回提到這名葡萄牙球王去意已決。英國《太陽報》再透露，C朗方面要求曼聯為他標價，才可推進交易。



C朗拿度早前亮相卡靈頓，帶同經理人文迪斯與曼聯方面會面，重申求去的訴求，但曼聯方面沒有意欲讓他離去，雙方陷入僵局。

C朗拿度返卡靈頓與曼聯攤牌求去 馬體會球迷繼續表態

C朗日前返回卡靈頓，與曼聯攤牌。（美聯社）

曼聯立場一直堅定，英國《太陽報》透露，曼聯絕非口裏不一，紅魔鬼沒有為C朗標價，以行動再證明C朗拿度是「非賣品」。另一方面，文迪斯則促請曼聯方面開價，因為沒有價錢的話，難與有意球會洽談。

C朗經理人文迪斯這段時間四出向不同球會推薦C朗，但因為他高昂的薪金及踢法而令人卻步。根據體育媒體《The Athletic》透露，文迪斯日前向士砵亭埋手，希望把C朗帶回母會。士砵亭除了是C朗拿度的母會外，這間葡萄牙老牌球會同樣滿足C朗的一大要求，就是擁有來季的歐聯資格。

縱然C朗在各方面也能帶來不少收益，但士砵亭能否負擔C朗的轉會費及薪金又是另一回事，加上若C朗加盟的話，定必改變球隊踢法，士砵亭主帥艾莫連（Rúben Amorim）亦有保留。

「朗拿度」這個名字，來季會否出現在士砵亭球衣上？（資料圖片／Getty Images）

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