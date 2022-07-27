轉會情報︱曼聯驚傳考慮買尼馬取代C朗　B計劃4人名單曝光

撰文：吳慕兒
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C朗拿度終於在經理人文迪斯陪同重返曼聯，與球會行政總裁阿諾特、領隊坦赫格及恩師費格遜等高層召開會議，商討前途問題。消息指，C朗在會議後仍未改變想法，堅持要離隊。
有傳媒爆出曼聯計劃啟動沒有C朗的B計劃，打算買入另一具份量前鋒取代，四人收購名單內包括盛傳被巴黎聖日耳門兜售中的巴西巨星尼馬。

C朗堅決離隊，曼聯考慮的替代人選被指包括尼馬。（Getty Images）

英國《電訊報》指，C朗在會議後並未改變想法，堅持要離開曼聯。《鏡報》指曼聯已列出一張四人名單，為C朗離隊作好部署。名單中最亮眼的名字，自然是PSG為節省開支希望放走的尼馬，大巴黎被指曾向曼城兜售他不果，站在商業角度，如曼聯失去C朗，找來較年輕的尼馬取代也不難理解。

另名三人是摩納哥隊長賓耶達（Wissam Ben Yedder），史特加的卡拉積錫（Sasa Kalajdzic）及賓福特前鋒艾雲東尼（Ivan Toney）。

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C朗周二駕車往曼聯卡靈頓訓練基地，與一眾高層談判。（美聯社）

曼聯在今夏轉會窗收購工作不算順利，頭號目標巴塞中場法蘭基迪莊遲遲買不到，至今僅買入阿積士中堅馬天尼斯（Lisandro Martínez）、飛燕諾左閘馬拉西亞（Tyrell Malacia）及自由身的丹麥中場基斯甸艾歷臣。

阿積士前鋒安東尼（Anthony）原是坦赫格的心水選擇，但荷蘭人將他標價6700萬英鎊，收購工作遇阻滯。巴塞有意出售迪比減輕人工負擔，也曾與曼聯扯止關係。接下來便是尼馬、賓耶達、卡拉積錫和艾雲東尼四人。

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賓耶達上季為摩納哥攻入32球。 （Getty Images）

四人名單中以尼馬名氣最大，然而曼聯最早看中的可能是31歲的賓耶達。2019年他尚效力西維爾時，曼聯已幾乎買入他，當時紅魔有意用他取代盧卡古。西維爾網媒La Colina de Nervion曾報道，「一切已經同意」，不過那個轉會窗曼聯因為收購中堅馬古尼和右閘雲比沙卡時超出預算，最終買不成3500萬英鎊的賓耶達，並在之後的冬季轉會窗找來較平的選擇，借用恩哈路（Odion Ighalo）。

賓耶達無論在西甲或法甲均是有名的多產射手，上季為摩納哥攻入32球，單是法甲聯賽也有25球。相對3年前，如今轉會身價一定遠低於3500萬英鎊。《鏡報》形容，「假如曼聯失去C朗，賓耶達會是一個最後關頭的精明收購。」

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