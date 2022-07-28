英超｜C朗拿度返卡靈頓與曼聯攤牌求去　馬體會球迷繼續表態

C朗拿度日前終亮相卡靈頓訓練基地，在經理人文迪斯的陪同下，與曼聯攤牌。英媒指這名葡萄牙球王去意已決，重申希望新球季離開奧脫福。



缺席泰國及澳洲的熱身賽，37歲的C朗拿度在曼聯未來成疑，日前在經理人文迪斯的陪同下，新球季首度返回卡靈頓，與球會商討前途問題。

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英國《每日郵報》透露，C朗方面再度向曼聯重申，希望在今夏離隊，加盟一支有歐聯席位的球隊，但曼聯依然企硬，沒有意欲出售C朗，同時亦沒有收到任何球會的報價。縱然出走未必如願，《每日郵報》指C朗依然會保持專業，據悉他周三（27日）在卡靈頓進行體測及訓練，亦有觀賞與域斯咸（Wrexham AFC）的閉門熱身賽。

C朗拿度日前返回卡靈頓，與曼聯方面商討未來問題。（資料圖片／Getty Images）

C朗求去，先要有球會接貨，盛傳馬德里體育會是其中一個潛在買家。然而，馬體會球迷率先表態，向C朗說不，更在對紐文西亞（Numancia）的熱身賽中，拉起「唔歡迎CR7」（CR7 Not Welcome）的橫額。

此外，馬體會球迷組織再發聲明，直指C朗與球會的風格不合，他們不會接受這個收購，「付出﹑慷慨及謙虛是馬體會的價值，但C朗與以上幾點根本不符，更何況他並不能夠助我們贏得冠軍，所以我們不會接受簽入C朗，並懇請球會三思，縱然成事機會不高。」馬體會會長安歷基施利素（Enrique Cerezo）亦曾澄清，羅致C朗在現實上是沒有可能。

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馬體會球迷繼續向C朗說不。（Twitter截圖）

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