英超｜哥迪奧拿對曼城骨幹充滿信心　解釋加雲菲臘斯坐冷板原因

曼城上周六在社區盾以1：3不敵利物浦，但曼城主帥哥迪奧拿仍對新球季的爭標充滿有信心。



曼城今季中前場人腳略有變動，加比爾捷西斯、史達寧及費蘭甸奴離隊，艾寧夏蘭特、祖利安艾華利斯及加雲菲臘斯來投，奇雲迪布尼、貝拿度施華、魯賓戴亞斯、祖奧簡斯路等核心球員仍在。「沒有失去信心的理由。」哥迪奧拿說：「看看這班球員的表現，不只是英超，還是本地盃賽及歐聯。我不知道今季會發生什麼事，但我肯定，而且十分了解他們。我對他們沒有一秒的懷疑。」

曼城在英超第一周會作客韋斯咸，接着主場對般尼茅夫，哥迪奧拿表示社區盾的失利不會影響聯賽開「咧」的表現。他說：「我們輸了一場想贏的決賽，但要尊重對手。我們很清楚要發揮出怎樣的水平，而且要長期保持穩定。我們已經接近（準備好）。幾日前，我們對拜仁踢得好，其實對利物浦的表現也不錯，我們離最佳狀態不遠。」哥帥預計如之前幾年一樣，曼城今季會跟利物浦鬥得激烈。

加雲菲臘斯在社區盾坐足全場，沒有上陣機會。（Getty Images）

在社區盾，夏蘭特正選上陣，差點入球運，反而艾華利斯後備入替有波入，至於加雲菲臘斯就在後備席坐足90分鐘。哥迪奧拿回應加雲菲臘斯的上陣機會時表示：「他有信心，他已經準備好比賽，但他只是加盟了3星期，我們本身又有洛迪、貝拿度及根度簡，他們一早了解我們的踢法。一步一步來吧，他會有機會的。未來很多比賽，他會幫到我們的。」