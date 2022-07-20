轉會情報｜傳PSG向曼城推介尼馬 哥迪奧拿拒絕以愛將交換
撰文：顏銘輝
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法國《巴黎人報》披露，巴黎聖日耳門向曼城提出交換球員，以尼馬換貝拿度施華，但已被曼城領隊哥迪奧拿拒絕。
雖然尼馬希望留隊，但PSG今夏一直想出售30歲巴西前鋒，但因為他的人工太高，無人問津。法國《巴黎人報》表示，PSG向曼城推介尼馬，並有意用尼馬去交換葡萄牙中場貝拿度施華。
不過，哥迪奧拿拒絕談判，他不願意放走陣中的核心貝拿度施華，去換取可能大幅影響戰術及人工結構的尼馬，破壞球隊的平衡。
哥迪奧拿在友賽CF阿美利加的賽前記者會上，明確拒絕尼馬。他說：「不好意思《巴黎人報》，但這不是真的。我為他們感到遺憾，因為他們收到的消息是錯誤的，尼馬是個優秀的球員，以我了解，他還是個友善的人。讓他好好在巴黎發揮吧。」
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