英超季前賽｜夏蘭特曼城首戰即顯神鋒本色　三人組合成對手噩夢

曼城今夏成功羅致挪威「神鋒」艾寧夏蘭特（Erling Haaland），成為英超焦點收購之一，各方都揣測這位日前剛滿22歲的前鋒，在英超能否延續以往的瘋狂入球數據。

他在香港時間今早（24日）在曼城對拜仁慕尼黑的熱身賽上陣，很快便以行動證明，他絕對有能力在新球隊繼續有好表現。



曼城於美國威斯康辛的熱身賽對德甲冠軍拜仁慕尼黑，主帥哥迪奧拿賽前早已明言夏蘭特「除非從床上掉下來或扭到腳腕」，否則必然會上陣，最終他也出現在正選名單。

艾寧夏蘭特以一球飄逸長髮現身。（Getty Images）

賽事踢到僅11分鐘，曼城球迷最想見到的畫面便出現，中場奇雲迪布尼在峨眉月頂搶走對手皮球、立刻直傳入禁區予基亞利殊，基亞利殊一晃便走空，此時夏蘭特也起動突入禁區準備。

基亞利殊俐落地推到小禁區左側再以左腳橫傳地波，夏蘭特快對手一步、發揮腿長優勢，將皮球剷入網窩，成為他轉會後的第一個入球。這個入球，也成為比賽唯一入球，在賽事因雷暴一度暫停、最終要縮短至上下半場各40分鐘之下，曼城以1：0擊敗拜仁。

迪布尼、基亞利殊和夏蘭特這一次精彩配合，無疑令曼城球迷對新球季更期待；夏蘭特也一樣，他在賽後與基亞利殊的一段對話，也成為焦點。

賽後曼城球員經通道返回更衣室時，基亞利殊向夏蘭特叫道：「夏蘭特！我一早就說過了吧！」夏蘭特回應道：「真的，這種傳球正正是我喜歡的那些。」然後基亞利殊轉向奇雲菲臘斯道：「喂，奇雲，比賽前我就跟夏蘭特說了，我會落底的。」夏蘭特加盟曼城後短時間內，已跟基亞利殊成為好友、場內更極速培養出默契，但對於英超其他19支球隊來說，無疑不是好消息。