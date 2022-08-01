英超Big 6前瞻．曼城篇︱夏蘭特加盟進攻力求再進化　防線存隱憂

英超2022/23球季開鑼在即，Big 6球隊曼城、利物浦、曼聯、車路士、熱刺和阿仙奴將帥均有不少變化，對爭標形勢有什麼影響？

首先我們從上季榜首球隊曼城說起——藍月亮陣容本已超班，今夏加上「球王接班人」夏蘭特、「新阿古路」艾華利斯以及英格蘭中場加雲菲臘斯，似乎進一步拉開與對手距離。與此同時，他們也有兩點隱憂。



2021/22球季，哥迪奧拿第四度帶領曼城英超封王。（Getty Images）

曼城（上季：英超冠軍）

．領隊：哥迪奧拿（Pep Guardiola）

．主場：伊蒂哈德球場（容量：53400人）

．上季聯賽首席射手：奇雲迪布尼／15球

迪布尼不止是曼城進攻大腦，上季更攻入15個聯賽入球，冠絕全隊。（Getty Images）

今夏收購：

前鋒：艾寧夏蘭特（多蒙特／5100萬英鎊）、艾華利斯（河床／外借收回，今年1月1400萬英鎊買入）



中場：加雲菲臘斯（列斯聯／4200萬英鎊）



門將：史提芬奧迪加（比勒費爾德／免費）



怪物級別的艾寧夏蘭特加盟，曼城前線有望再進化。（Getty Images）

簡評：實力仍超班 但有兩大隱憂

曼城實力冠絕英超，哥迪奧拿領軍6個球季以來，4度封王，餘下兩季奪一亞一季，無論前中後三線，平均實力也是一流。今夏放走逐漸不獲重用的史達寧與加比爾捷西斯，取而代之的艾寧夏蘭特與艾華利斯，均是新世代的怪物級球員，實力有增無減，2人都是2000年出生，僅得22歲，令球隊前線更添活力。

從二人在社區盾表現看來，被譽為「新阿古路」的艾華利斯踢法與球隊一拍即合，反而夏蘭特仍有待適應。他在陣中進攻體系似乎有點格格不入的狀況，哥迪奧拿帶領過的球隊，重用高大前鋒的例子不多，伊巴謙莫域在巴塞隆拿的實驗是失敗的，利雲度夫斯基在拜仁卻空前成功，夏蘭特會如何，相信曼城在收購之前，哥帥已有一系列對應戰術。須知道，哥迪奧拿的戰術細緻程度難以想像，夏蘭特不可能一下子全盤接收，一切尚待持續觀察。利雲度夫斯基當年由多蒙特轉投哥帥領軍的拜仁時，最初也經歷一段適應期，隨後才大爆發，夏蘭特能否及時適應過來，是曼城今季一大疑點。

曼城中堅拿樸迪（14號）受傷，9月才能復出。（Getty Images）

曼城今季另一隱憂，再次是中堅位置。2019/20球季利物浦首奪英超，那一季曼城後防爆發傷病潮，當時陣中主力中堅拿樸迪（Aymeric Laporte）幾乎全季養傷，球隊表現立即大打折扣。正因如此，球會才在2020年夏天一擲超過6000萬英鎊收購魯賓戴亞斯（Ruben Dias）。

今個夏天，曼城防線再次迎來傷病潮。拿樸迪再度受創，最快9月才有望復出；戴亞斯早前患病和後大腿筋受傷，季前熱身賽上陣不多，社區盾對利物浦一仗表現明顯在水準以下。史東斯因為未注射疫苗，缺席美國之旅幾場熱身賽，狀態成疑。唯一無傷病的尼敦阿基，級數明顯不足。

簡斯路在社區盾面對沙拿，陷入苦戰。（Getty Images）

如此一來，或影響曼城季初表現。然而藍月亮慣常在季初慢熱，一班守將如能及時康復並尋回狀態，問題相信不會太大，尤其一條防線之前，他們本身已有一位優秀的防守中場洛迪卡斯簡迪，今夏再加上英格蘭國家隊主力加雲菲臘斯，中場掃蕩及統治力或足以彌補防線上的瑕疵。

左閘是曼城陣容中較弱一環，辛真高離隊轉投阿仙奴，影響微乎其微，畢竟他本身攻強於守。反而簡斯路要改踢左閘，問題較大。面對一般對手，當然無問題，但若是利物浦那樣的同級球隊，爭逐隨時在十分一以至百分一秒間，右腳球員踢左閘在攻守方面均會較為輸蝕，社區盾對利物浦簡斯路要跟沙拿正面交鋒，便踢得相當吃力。曼城心儀巴塞青訓產品古古列拿（Marc Cucurella），白禮頓企硬5000萬英鎊轉會費，令曼城卻步，古古列拿主動提出轉會申請，惟交易暫時未見曙光。

整體而言，曼城就算有些小問題，實力在英超仍是數一數二。以領隊哥迪奧拿的性格，夏蘭特來投，肯定迫使他在戰術中求變。這些變化需要多久才能發揮最大效力，隨時就是主宰今季球隊名次的一大關鍵。