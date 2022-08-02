英超｜車路士新中堅獲泰利批准繼承26號球衣　懸空5年只屬小兒科

車路士傳奇號碼之一，必有油王時代隊長泰利的26號。自從隊長在2017年離隊，號碼懸空5年，等到新主人。

「藍戰士」新中堅高列巴尼將披起26號球衣，面對意義重大的號碼，不敢造次。他親自致電求號碼，泰利不但同意，更送上熱烈祝福。但另一個號碼，原來懸空更久。



高列巴尼今夏以大約3300萬鎊從意甲拿玻里來投。他在拿玻里8個球季，一直穿上26號球衣，在新東家使用同一號碼。這個號碼對車路士意義重大，上一手主人泰利在青年隊出道，效力19季帶來5次英超及1次歐聯冠軍。

高列巴尼（右）在拿玻里一直穿起26號。（Getty Images）

泰利之後 無人願碰

泰利17年離隊後，「藍戰士」未再有球員使用26號。高列巴尼不敢，沒有「話攞就攞」，上月中加盟後親自打電話給泰利。他今天上載影片，直擊電話交談過程。他說自泰利離隊，26號無人穿着，「唔知係退役定冇人想着啦。因為我喺拿玻里着26號，所以想問吓你，我可唔可以着。」

泰利帶領車路士奪得球會史上首次歐聯。（Getty Images）

泰利聞言，不僅批准，更祝福高列巴尼。泰利說：「真係好多謝你打電話畀我。聽住，26對我嚟講好特別，你着當然冇問題。我當然知道你着開26號，好榮幸交畀你，祝你好運。」高列巴尼邊道謝，邊說這號碼「很重」，泰利補充道：「唔使畀壓力自己，有你，我哋會捧盃，OK？」

高列巴尼不僅得到泰利批准，對方還深深鼓勵他。（影片截圖）

蘇拿25號 快將懸空廿年

曾在拿玻里合作的佐真奴說，高列巴尼會愈來愈了解這球衣的重量，「這號碼會給他尊重和價值」。「藍戰士」26號找到新主人，25號卻仍然無人問津。自從意大利名宿蘇拿2003年離隊，一直無球員穿上此號碼。若今季仍無人接手，將會懸空20年。