【足球轉會】35歲法比加斯打自己工 加盟意乙球隊2年兼做股東
撰文：楊宇翹
出版：更新：
35歲前西班牙國腳中場法比加斯（Cesc Fabregas）約滿離開效力3年半的摩納哥，昨日宣布與意乙球隊科木簽約2年，並穿上4號球衣。
成為自由身的法比加斯加盟意乙球隊科木，且科木會長、前車路士隊長韋斯（Dennis Wise）透露，「法比仔」亦成為球隊股東之一。
韋斯表示，希望在法比的帶領下，球隊能盡快升班：「他看到我們在這家球會努力實現的目標。我的最終目標在意甲，所以還有很多工作要做；他認為這是一個很好的機會，我很高興他能夠加入。」
為了加盟科木，法比表示拒絕了美職的邀請：「我對球會作了合理的投資，我展示了球會的雄心；我希望將來成為一名教練，這是一件藏在內心深處的事、希望體驗的事。」
足球轉會｜法國中堅記招表忠 一直心繫巴塞 承認車路士非首選足球轉會｜巴塞傾掂法國中堅 加利佬嘲諷：他或拿不到全部人工足球轉會｜韋斯咸3550萬鎊簽長人中鋒 意大利國腳施卡馬卡來投足球轉會｜蘇亞雷斯拒投美職聯 闖蕩歐洲16年後回到最初的起點足球轉會｜基斯甸艾歷臣簽約加盟曼聯 「坦赫格的足球適合我」足球轉會｜馬體會球迷嚴防C朗上門 發起網上標籤運動勸喻球會