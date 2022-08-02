【足球轉會】35歲法比加斯打自己工　加盟意乙球隊2年兼做股東

35歲前西班牙國腳中場法比加斯（Cesc Fabregas）約滿離開效力3年半的摩納哥，昨日宣布與意乙球隊科木簽約2年，並穿上4號球衣。



成為自由身的法比加斯加盟意乙球隊科木，且科木會長、前車路士隊長韋斯（Dennis Wise）透露，「法比仔」亦成為球隊股東之一。

法比加斯加盟意乙球隊科莫，同時亦成為球隊股東之一。（網上圖片）

韋斯表示，希望在法比的帶領下，球隊能盡快升班：「他看到我們在這家球會努力實現的目標。我的最終目標在意甲，所以還有很多工作要做；他認為這是一個很好的機會，我很高興他能夠加入。」

35歲前西班牙國腳中場法比加斯離開效力3年半的摩納哥。（Getty Images）

為了加盟科木，法比表示拒絕了美職的邀請：「我對球會作了合理的投資，我展示了球會的雄心；我希望將來成為一名教練，這是一件藏在內心深處的事、希望體驗的事。」