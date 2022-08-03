足球轉會｜利雲度夫斯基返拜仁告別派禮物　球迷大叫皇馬加油贈興

羅拔利雲度夫斯基落實轉投巴塞隆拿，這位波蘭前鋒周一回到拜仁慕尼黑，與舊隊友及同事告別，送贈簽名「散水香檳」，並與拜仁高層冰釋前嫌，承諾不再講對方的壞話。不過，拜仁球迷似乎耿耿於懷，他們見到利雲駕車離開時，紛紛大叫「加油皇馬」，而利雲則一邊開車一邊揮手回應。



經過一番風波後，33歲的利雲度夫斯基如願轉會巴塞，並為拜仁帶來5000萬歐元轉會費。利雲周一回拜仁，當面與舊隊友告別，並與拜仁高層和解。據德國《圖片報》報道，利雲送給每人一份香檳禮盒，盒內有他的簽名香檳，還有一些他效力拜仁時的照片。

利雲與拜仁行政總裁簡尼及體育總監體育總監沙歷咸美錫見面和解，據報雙方承諾，不再講對方壞話。沙歷咸美錫說：「羅拔來到我的辦公室，跟我說再見，我們談了15分鐘。我解決了所有問題，我們已經和解了。羅拔為拜仁取得偉大的成就，這是應該被銘記的。他同樣知道要感謝拜仁，我們祝福他在新挑戰一切順利。」

簡尼則說：「羅拔最後一次來到我的辦公室，氣氛很好，我們無所不談，和平分手，大家在未來還會保持聯絡。羅拔與拜仁曾經譜寫一段獨特的成功故事。祝願他在巴塞順利。」

利雲接受訪問時說：「一切都很好。我跟所有人見面，多謝他們。我永遠不會忘記在這裏所經歷及獲得的。這是對我最重要的。雖然上星期的情況有點複雜，但這就是足球世界的一部分。」他表示感激又難過，多謝球會上下及球迷對他的支持，永遠不會忘記拜仁。

當利雲駕車離開時，將左手伸出車窗，揮手向球迷道別。不過，有數名球迷大叫：「皇馬加油（Hala Madrid）！」皇馬是巴塞的死對頭，看來這些拜仁球迷對利雲轉會仍耿耿於懷。

利雲及拜仁之後各自在社交網站發文，互相道別，並放上一張利雲與他贏得的獎盃獎座合照。他效力拜仁8年，贏得8次德甲、3次德國盃、5次德超盃、1次歐聯、歐超盃及世冠盃。