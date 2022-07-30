足球熱話｜阿甲奇事多 沙士菲門將「派膠」主帥幫倒忙被逐
撰文：趙子晉
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阿根廷甲組聯賽，沙士菲作客鬥葛度爾古斯，90分鐘的賽事內接連出現奇異畫面。沙士菲門將開賽早段不明不白地失守，幸好其後由烏拉圭名將高甸頭槌追平，而沙士菲主帥下半場「衰多腳」被逐。
沙士菲（Velez Sarsfield）開賽僅3分鐘已經失守，葛度爾古斯（Godoy Cruz）靠一次看似沒有威脅的攻勢開紀錄。主隊在中圈附近開出罰球傳入禁區，皮球輾轉落在無人地帶，門將荷約斯（Lucas Hoyos）理應輕鬆沒收。
這名沙士菲門將非常「論盡」，在底線附近控球甩腳，情急下將皮球拍回場內，又剛好「通自己坑渠」，對方球員立即上前逼搶，荷約斯欲拿起皮球時，一撞即甩手，對方的巴里奧斯（Pier Barrios）將皮球送入空門。
沙士菲離奇失守後，其後即由烏拉圭老將高甸（Diego Godin）扳回一城，接應傳中無人看管下跳起頭槌建功。
沙士菲的「派膠」門將換邊後回勇，多次救出對方的險球，助球隊力保不失。不過奇怪事不斷有，戰至下半場後段，葛度爾古斯左路一次攻勢，拉美利斯（Matias Ramirez）力拒對手侵犯。千算萬算也算不到邊線有「陷阱」，原來是沙士菲主帥美連達（Alexander Medina），這名教頭雙手插袋，故作無事地出腳，令拉美利斯倒地，這事當然逃不過球證的法眼，隨即出示紅牌把美連達驅逐離場。
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