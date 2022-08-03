足球轉會｜富咸第5簽收購賓特尼奴　阿仙奴冗員重新出發

富咸宣布從阿仙奴簽入德國門將賓特尼奴，轉會費最高總值800萬鎊。



30歲的尼奴在阿仙奴失去正選，屈居蘭斯達爾之下，他上季只有9次上陣。他轉會後與富咸簽約3年，球會有多一年的續約選項。

英國《每日郵報》報道，尼奴的基本轉會費僅300萬鎊，根據他的英超上陣次數，可能會加多100萬鎊，如果富咸今季護級成功，加多200萬鎊，若果23/24球季都能留在英超，尼奴的身價再多200萬鎊，最高總值800萬鎊。

Hey @Arsenal fans,

it’s time to move on for me. It’s been a pleasure to be part of this great football club for 4 amazing years.

Thank you very much for your support. Also a big thank you to my team mates and the staff behind the team.

I‘m looking forward to see you soon! ♥️ 💪🏽😊 pic.twitter.com/7cBPE2UlvV — Bernd Leno (@Bernd_Leno) August 2, 2022

尼奴在2018年從利華古遜以2000萬鎊轉投阿仙奴，各項賽事上陣125次，37場保持清白之身，但如今身價大眨值。尼奴在社交網站告別阿仙奴，很高興在兵工廠效力4年，但是時候要轉會，多謝球迷、隊友及工作人員的支持。

尼奴是今夏富咸第5名簽入的新球員，他們之前買了防中祖奧包連夏（João Palhinha）、攻中安達斯彭利拿（Andreas Pereira）、後衛奇雲麥巴布（Kevin Mbabu）及中場馬諾所羅門（Manor Solomon）。