英超｜C朗提早離場疑惹曼聯隊內不滿聲音　舊隊友加把口：自私

擾攘一輪，C朗拿度終於披上曼聯球衣，在奧脫福出戰季前熱身賽，僅戰半場即被換出。提早收工，沖涼閃人，C朗未完場已被影到先行一步，英媒指曼聯內部對這名葡萄牙球星的行為有微言。



C朗拿度早前透過社交網站「劇透」，將在對華歷簡奴一仗中披甲，主帥坦赫格對C朗的狀態有保留，賽前直言「睇下佢踢到幾耐」，結果半場把他換走。

戰畢半場提早收工，C朗拿度急不及待換衫走人，被球迷在奧脫福場外的停車場影到，當時球賽仍未結束。

C朗回歸踢半場賽和華歷簡奴 偕副選披甲都冇隊長做

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坦赫格上場後，銳意改善曼聯隊中的風氣，球隊紀律亦是其中一環。英國《太陽報》引述曼聯消息人士透露，C朗提早離開的舉動惹來不滿，「畢竟他（C朗）今仗有份落場，並非在看台觀戰，理應留至完場，聆聽主帥對球隊有何意見，如今他這樣先走的舉動不太好，而且不少球迷也希望在完場後看到他。」縱然如此，《太陽報》指C朗將不會受罰。

有球迷聲稱比賽未完結時，C朗已經離開奧脫福。（Twitter）

即使C朗如今為曼聯披甲，但關於他的離隊傳聞仍未停止，曾經與他在曼聯合作過的沙夏（Louis Saha）亦開腔，直指前舊隊友自私，「作為一個曼聯球迷身份，C朗感覺上未盡全力，他總是在想自己，他要一間像曼聯般有規模的球會適應他，是不設實際。」

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