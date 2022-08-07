行山路線｜沙螺洞到流水響水塘多溪水降溫　落山探秘皇后山印度廟

受副熱帶高壓脊支配，華南普遍晴朗及酷熱，天氣太熱，小組活動走走水塘，要有林蔭，今周到流水響水塘，大埔鳯園路集合。

（出發日期：2022年7月20日）



早上灑過陣雨，氣溫稍降，9時30分起步四人一組沿沙螺洞車路，緩緩斜上，天氣悶熱，到沙螺洞已一身盡濕。

沿鳯馬古道前行，沿路有水溪可降溫，到達岔口上行往流水響方向，經郊遊徑步至流水響水塘，在涼亭大休。

▼按圖看清路線及沿途風景，沙螺洞車路起步往流水響👇👇👇

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休後到水塘邊拍拍照，再沿車路下山經布格仔到皇后山探印度廟。

皇后山建屋邨前是昔日英軍軍營，軍營內有一印度廟，供當時駐守軍營的尼泊爾啹喀兵參拜用，屬三級歷史建築，在小山上還有宿舍，下方則有狗房，狗方前身亦是軍營，回歸後英軍撤走，部份地方交予警方訓練狗隻。

探過古蹟原來路折返，公廁旁有路上皇后山邨可以來個下午茶再搭車回粉嶺，是日走約11公里，5個多小時完成。

▼按圖看清路線及沿途風景，下山經布格仔到皇后山探印度廟👇👇👇

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（部份相片取自隊友）

【本文獲「CATT'S BLOG」授權轉載。】