九龍行山｜漫遊鷹巢山自然教育徑　易行鄰近市區眺望九龍半島靚景

鷹巢山自然教育徑位於獅子山郊野公園內，鄰近市區，可眺望九龍水塘、新界中部的群山峻嶺及繁華的九龍半島。它圍繞鷹巢山一周，主要由平坦的泥路組成，偶有樓梯，相當易行。

鷹巢山的名字來源於俗稱麻鷹的黑鳶，這裡是牠們其中一個聚居之地，所以能經常聽到牠們如馬嘯的叫聲。



乘搭72或81號巴士，在石梨貝水塘下車便看見鷹巢山自然教育徑的木柱，向上走並留意左方的牌坊，之後遇上分支往左走。

沿路有教育徑的指示牌，中途可能會遇見猴子，手中切勿持有食物和膠袋。中途見到一條蛇正在吞食青蛙，看見分支按指示牌上走（重要分支）。（▼按圖看清路線及沿途風景👇👇👇）

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上樓梯看見涼亭便完成一半了，休息後返回剛才的路口往右走（重要分支）。接著一小段路環境開揚，及後向九龍水塘的方向走。這個大石是唯一的打卡位。之後沿教育徑的指示牌走很快便可返回起點。（▼按圖看清路線及沿途風景👇👇👇）

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【本文獲「雞丁暟遊天下」授權轉載。】