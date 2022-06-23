羽毛球｜謝影雪病癒偕鄧俊文馬來西亞賽復出 李卓耀惡鬥駱建佑
撰文：趙子晉
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戰畢印尼兩站後，港隊羽毛球隊轉赴馬來西亞，準備下周開打的馬來西亞公開賽。謝影雪早前因為染疫退出上周的印尼公開賽，如今病癒復出，首圈將鬥東道主組合。
港隊本月初開始密集的東南亞之旅，接連出戰5個分站，戰畢印尼兩站後，港隊改往馬來西亞，準備下周的馬來西亞公開賽。
上星期因為感染新冠肺炎而退賽的謝影雪，早前已經康復，並隨隊訓練，更不時上載馬來西亞的美食。
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鄧俊文/謝影雪將在馬來西亞公開賽復出，賽會早前公布籤表，「鄧謝配」被列為6號種子，首圈將與東道主組合鍾鴻健/白燕薇爭奪次圈席位，雙方今次首度碰頭。另一對港隊混雙組合張德正/吳詠瑢，則與印尼組合爭晉級。
至於港隊兩名男單代表分途出擊，李卓耀首圈硬撼新加坡好手駱建佑，二人過往兩度交手，李卓耀全勝，對上一次碰頭已經是3年的新加坡公開賽。
駱建佑近年加入安賽龍訓練營後進步神速，上年更榮升為世界冠軍，而李卓耀早前亦有跟操，相信二人對對方的球路相當熟悉。李卓耀的籤運麻麻，即使首圈擊敗駱建佑後，次圈有機會惡鬥安賽龍。
至於另一港將伍家朗，首圈將與荷蘭球手Mark Caljouw爭晉級，次圈有機會與日本名將桃田賢斗碰頭。
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