羽毛球亞錦賽｜李卓耀力戰憾負「桃田殺手」　女雙混雙隨後登場

亞洲羽毛球錦標賽，男單港將李卓耀今日（28日）再登場，與「桃田殺手」﹑印尼球手迪維華度約爭奪8強席位，二人力戰逾50分鐘，結果李卓耀以19：21及20：22直落兩局落敗，16強止步。



亞錦賽男單首圈爆大冷，日本名將桃田賢斗意外不敵印尼球手迪維華度約（Chico Aura Dwi Wardoyo）出局，次圈與香港球手李卓耀碰頭。

李卓耀開局不俗，初段連取9分，早段已拉開優勢，迪維華度約韌力十足，其後收窄差距，末段再連取7分，以21：19先下一城。次局比分緊咬，李卓耀末段一度落後15：19，隨即打出一段5：0攻勢，惟未能乘勢反勝，結果以20：22再輸一局，力戰52分鐘不敵「桃田殺手」，無緣8強。

港將李卓耀反勝過關 「二哥」桃田賢斗爆冷出局

李卓耀在次圈不敵擊敗桃田賢斗的球手。（資料圖片／楊宇翹攝）

另外，港隊兩對女雙組合吳芷柔／曾曉昕及楊雅婷／楊霈霖，以及混雙組合張德正／吳詠瑢將在稍後時間登場。

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