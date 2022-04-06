羽毛球｜李卓耀勇挫世界第3添信心　自我鞭策練大隻劍指亞運獎牌

香港羽毛球手李卓耀完成瑞士公開賽後回港，隔離期間以視像受訪談及備戰杭州亞運狀況，坦言自去年兩大賽後添信心，目標在亞運取得獎牌。



李卓耀接連在全英賽及瑞士公開賽首圈止步，他坦言與教練檢討後稍改變打法，「我進攻打法，未必頂到多場高強度比賽，因此打法上有少少改變，近數站輸不是壞事，可以檢討再改善。」

李卓耀在3月中完成瑞士公開賽後，回港隔離。（截圖）

9月杭州亞運在即，李卓耀上屆雖有隨隊出征雅加達，卻未有在團體賽落場，他笑言：「我一場都沒有打，當自己沒有參加。」將「首次」參加亞運的他，直言以獎牌為目標，並談到自去年後的心態轉變。

「自己目標是每一個比賽都拎牌，不再是8強就滿足，壓力比以前大少少，不會再一場一場來、打得好就算，想入4強取得獎牌。」

李卓耀因轉變打法而近數站賽事失利，「輸不是壞事，檢討後再改善。」（Badminton Photo）

亞運強手雲集，除了中日台選手，新科世界冠軍、新加坡「一哥」駱建佑亦是勁敵，李卓耀坦言近來各國不少球手彈起，「競爭好大，但我信心都Okay。大家都對戰過幾次，有贏有輸，我們實力相近，是看臨場發揮。」

轉變與其信心從何而來？去年末的丹麥賽與法國賽，記錄了他的生涯新章。

李卓耀劍指亞運獎牌。（Badminton Photo）

心態轉變關鍵兩戰

去年10月，李卓耀首次躋身世界巡迴賽「超級1000」分站、丹麥公開賽4強，儘管以局數0：2不敵東京奧運冠軍、丹麥的安賽龍，「超級1000」季軍足已令他寫下個人歷史一頁。

其後他在法國賽以直落兩局淘汰當時世界排名第3的丹麥球手安頓臣，屢造驚喜成績，李卓耀憶述：「入第一個『1000分』4強，再在法國打入8強，更贏到此前未贏過的安頓臣，令我信心大增。」

他在丹麥與法國賽體能消耗大，「以為好快會輸但都頂到，給了我很大信心，原來在疫情下這樣練習，都是有用的，所以今年開始對自己要求更加高。」

酒店隔離中的李卓耀侃侃而談，笑言「好耐冇講咁多嘢」。（截圖）

除了增添信心有助場上發揮，李卓耀笑言亞運備戰內容之一，是生活上自我管理：「唔好咁懶，練波上更加高要求，要求教練、自己都好，要逼自己多點。」他又指想「操大隻」，增強體能。

李卓耀早前獲頒「Panasonic運動獎學金計劃」資助，他直言在備戰亞運及巴黎奧運得到經濟支援，能長期留外國訓練、比賽避免隔離影響，提升訓練及恢復質素。

李卓耀將在月尾的亞錦賽力爭佳績。（Badminton Photo）

李卓耀在本周六（9日）完成隔離後便會回到體院訓練，備戰月底展開的亞錦賽，他暫定計劃亞運前都不會回港。