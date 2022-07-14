羽毛球．新加坡賽｜大馬球手變港隊剋星　李卓耀力戰兩局次圈止步

撰文：趙子晉
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原以為「港隊內訌」將於新加坡羽毛球公開賽男單次圈對碰，豈料伍家朗爆冷不敵馬來西亞的黃智勇，今日（14日）再鬥李卓耀，這名港將未能為隊友報仇，直落兩局不敵對手出局。

李卓耀首圈輕取以色列球手過關，次圈與擊敗伍家朗的馬來西亞球手黃智勇碰頭。李卓耀開局初段稍為落後，其後一度追成平手，惟未能反超前，再被這名大馬球手拉開比分，首局以15：21落敗。次局戰情相若，黃智勇在技術暫停後發力，拉開分差，結果李卓耀再輸一局13：21，直落兩局告負，次圈止步。

黃智勇接連擊敗兩名男單港將後，將與印尼球手真庭（Anthony Sinisuka Ginting）爭入4強。

新加坡賽｜上站亞軍伍家朗「一輪遊」　李卓耀輕鬆闖次圈

另一對混雙組合李晉熙／吳芷柔，以13：21及7：21不敵馬來西亞組合，無緣8強。

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