英超熱話｜紐卡素贏波好心情　麥斯明「厚禮」贈忠實球迷

紐卡素開鑼戰兩球淨勝諾定咸森林，贏波好心情，翼鋒辛特麥斯明完場後更向球迷送大禮，令這名紐卡素忠實擁躉「O晒嘴」，更似乎是厚禮。



法比安舒哈（Fabian Schar）及哥林威爾遜（Callum Wilson）各建一功，紐卡素兩球淨勝諾定咸森林，新球季旗開得勝。

縱然麥斯明今仗沒有士哥，紐卡素依然兩球淨勝森林。（Getty Images）

縱然翼鋒辛特麥斯明（Allan Saint-Maximin）今仗沒有進賬，但依然好心情，更被影到賽後送大禮。麥斯明拿着盒子，送給一名紐卡素守候多時的球迷，揭開盒子，原來是名錶，驟眼看更是勞力士。突然獲贈「金撈」，這名紐卡素球迷立即向對方道謝，露出不敢相信的樣子，其後再為兒子拉起印上麥斯明名字的法國國旗上簽名。

Allan Saint-Maximin is a man of the people 👏#NUFC pic.twitter.com/Sqz3ZDJU3W — The Chronicle (@ChronicleNUFC) August 6, 2022

這名幸運兒杜頓（Steve Dutton）是多年的紐卡素球迷，其後透過社交網站表達獲贈厚禮的反應，「我就是獲得麥斯明贈送禮物的球迷，我完全無語，我以為他是來簽名及合照，想不到竟然是這樣，我到現時依然十分震驚，衷心感激麥斯明。」

杜頓與兒子也是紐卡素球迷，他兒子多次與麥斯明合照。（Twitter截圖）

麥斯明真的「大手筆」到送勞力士？有網民問收禮球迷是什麼錶，原來是一場虛驚。杜頓上載一張手錶的相，原來不是「金撈」，而是一隻金色邊的「G-Shock」。名錶與否，杜頓根本不介意，他坦言物輕情義重，因為是麥斯明送的，並不在乎價錢。

紐卡素球迷上載獲贈的手錶，原來不是勞力士。（Twitter截圖）

英超第2輪直播賽程：

英超第2輪直播賽程。（01美術製圖）

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