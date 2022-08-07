英超︱曼聯新帥坦赫格聯賽第一擊　C朗拿度被貶後備　兩新兵擔正

曼聯在新領隊坦赫格（Erik ten Hag）領軍下，周日（7日）出戰2022/23球季聯賽首戰。紅魔鬼今仗焦點不止坦Sir能立即為球隊帶來什麼改變，主將C朗拿度季前熱身賽要求離隊並引發連串風波，更令全球注視坦赫格如何處理與這位葡萄牙巨星的關係。

上周日友賽華歷簡奴，是C朗今夏唯一參與的曼聯熱身賽，結果只踢上半場便被調離陣，他未等到比賽完場便提早換衫走人，引來坦赫格不滿，賽前聲言要將他貶落後備懲罰。比賽陣容一出，坦Sir果然說到做到。



友賽華歷簡奴是C朗今夏唯一為曼聯上陣的熱身賽。（Getty Images）

2022/23球季曼聯英超第一戰，奧脫福主場迎戰白禮頓。紅魔鬼正選11人名單中，一如所料未見C朗拿度的名字。

在今夏新加盟的新球員之中，丹麥中場基斯甸艾歷臣，守將利辛度馬天尼斯均獲派正選上陣。

曼聯對白禮頓陣容：（4-2-3-1）

門將：迪基亞

後衛：梳爾、馬古尼、馬天尼斯、達洛治

防守中場：費特、麥湯米尼

進攻中場：查頓辛祖、艾歷臣、般奴費南迪斯

前鋒：拉舒福特



曼聯對白禮頓正選陣容。（曼聯官方Twitter）

新加盟的馬天尼斯，跟隊長哈利馬古尼一起扼守中路。左閘先由梳爾擔任，新兵馬拉西亞先列後備。中場方面，另一新將艾歷臣，與辛祖和般奴費南迪斯分擔進攻發電機任務，支援前鋒拉舒福特。

辛祖和梳爾趕及病癒上陣，然而季前熱身賽狀態大勇的安東尼馬迪爾因拉傷後大腿筋，未能上陣。C朗拿度與小將艾蘭卡、加拿祖一起先列後備。