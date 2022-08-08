英超︱李斯特城沒有卡斯柏舒米高第一戰 領先兩球被賓福特追平
撰文：吳慕兒
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李斯特城沒有卡斯柏舒米高的第一仗，主場迎戰賓福特，上半場已領前兩球，卻在完場前被追平。
穩穩為球隊把守最後一關長達11年的他離開了，卻散落四周。
沒有卡斯柏舒米高，李斯特城由丹尼獲特（Danny Ward）把守最後一關。這位門將早在2018年以1250萬英鎊轉會費從利物浦加盟，今季終於等到成為正選，曾經被寄予厚望的年輕人，如今已經等到29歲。
順境的時候，當然不會想到他。上半場33分鐘卡斯泰治為李斯特城先開紀錄，下半場甫開賽德士貝利賀爾一記禁區外遠射，將比數拉開至2：0，比賽看似進入「雪櫃」。
不料賓福特後勁凌厲，62分鐘先有艾雲東尼射破獲特十指關，戰至86分鐘後備上陣的達施華（Josh Dasilva）一路帶球殺至禁區邊後起腳，再度令獲特失守，完場前追成2：2平手，兩隊各得一分。
賓福特兩個入球均甚具質素，就算卡斯柏舒米高仍在，或許也不會有分別。只是一個出色的門將，就是不禁會令人去想：如果他仍在，一切是否會不一樣？
事實上，李斯特城球迷賽前看到獲特的名字，加上陣中防線傷兵令球隊被迫變陣，已感到相當不安，今仗賽果印證了球迷憂慮，看來狐狸今季失去舒米高之後相當不易捱。
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