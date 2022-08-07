英超｜車路士險勝追平曼聯紀錄　愛華頓中堅一次小錯慘變重傷

車路士作客愛華頓，憑一球十二碼奠定勝局，追平曼聯保持的英超開局贏波紀錄。

不過，愛華頓則不幸地先後有兩名後衛傷出，當中葛菲特（Ben Godfrey）的傷勢更是恐怖得無法重播。



車路士在英超開咧戰，作客球會「元老」林柏特所執教的愛華頓，憑上半場補時階段的一記十二碼，由佐真奴射入以1：0險勝，並第20次在英超開咧戰贏波，追平原本由曼聯獨立保持的紀錄。

不過，對手愛華頓除了輸波之外，還有更多惡運。

佐真奴（左）射十二碼之前，耶利米拿（右）嘗試騷擾，最終佐真奴仍射入。（Getty Images）

比賽僅踢到18分鐘，愛華頓中堅賓葛菲特（Ben Godfrey）一次回傳予門將比克福特（Jordan Pickford）卻軟弱無力，終令車路士前鋒夏維斯（Kai Havertz）在危險位置搶得皮球，急欲補救的葛菲特即從後向夏維斯施以一記剷截，惟他落地之時受傷，即時無法再繼續作賽，揚手向場邊示意，直播鏡頭也沒有重播事發經過。

不過，網上流傳的比賽片段可見，賓菲特的右腳落地時，右腳與地面接觸之際，疑波砵卡在草地，令腳扭向一個不合理的角度，有球迷都留言指：「我從來不知道人的腳會扭到這種角度……」

！！！慎入！！！賓菲特受傷過程片段：

yeah Ben Godfrey injury has broken his ankle pic.twitter.com/GNtefDTneC — Liam  (@LiamxNaby) August 6, 2022

隊醫和救護人員隨即入場為賓菲特治理，連車路士球員都顯得憂心忡忡，最終經過近10分鐘治理後，他需「聞氣」止痛、並由擔架抬離場。愛華頓下半場再有耶利米拿受傷需退下火線，令主帥林柏特更無奈。

耶利米拿受傷，令愛華頓一日內失去兩名後衛。（Getty Images）

林柏特賽後談及其傷勢時道：「賓菲特治的腳卡到了草皮，在很快地檢視過傷勢後，我們估計康復時間應該會以月計，而不僅是幾個星期……耶利米拿的腳踝受傷了，但暫時不清楚情況。」他坦言戰果令人失望，但認為球隊表現不差：「我們沒有一刻讓車路士佔得上風，但一個小錯誤導致了輸波。」