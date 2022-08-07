英超｜夏蘭特成熟心態應對批評　稱助攻予隊友較入球更快樂

艾寧夏蘭特（Erling Haaland）加盟曼城是英超今夏的焦點轉會之一，惟他上周末首度為「藍月亮」披甲，表現遭批評。

年僅22歲的他在英超首戰之前，談及自己用什麼心態應對新聯賽、新環境。



夏蘭特在2020年年初為多蒙特首度在德甲亮相，即時以帽子戲法助球隊反勝，令他廣受注目；但來到英格蘭就不及空降德國時順利，上周末在社區盾為曼城正選上陣對利物浦，他雖有埋門機會，最終未能取得入球之餘，大部份時也無法構成太大威脅，表現也遭另一焦點新星、紅軍前鋒達雲紐尼斯（Darwin Nunez）比下去。

夏蘭特（右）在社區盾鬥利物浦時，表現廣受批評。（Getty Images）

紅軍周六（7日）在新季第一戰雖爆冷失分予富咸，但紐尼斯後備上陣再有入球和助攻，令人期待他與夏蘭特隔空對決；夏蘭特在自己的英超處子戰前，亦登上英國電視台BBC節目《Football Focus》，與名宿舒利亞對談，期間講及應對外界期望的心態。

夏蘭特坦承，背負期望加盟近年稱霸英超的曼城的確有壓力：「但在我的腦海裏，最重要是落場踢波時，還能一直享受、一直保持笑容。人生是過得很快的，一眨眼，我的生涯便會結束了。」

夏蘭特轉會到曼城後被寄予厚望，他坦承有壓力，但認為應盡量享受足球。（Getty Images）

年紀輕輕卻說出如此唏噓的話，原來也是因為目睹發生在父親艾菲夏蘭特（Alfie Haaland）身上的事：「就像我爸爸，（他的生涯）突然就結束了。」曾效力曼城的艾菲夏蘭特，在2000/01球季對曼聯時，遭紅魔鬼中場堅尼報復式飛剷，重創腿部，其後一直無法回復水準，在2003年、31歲時黯然掛靴。

夏蘭特續道：「所以最重要的，是好好享受（作為球員的）每一分鐘，我能獲得這份工作、並在這裏踢波，已經很好運了，我要好好享受它。」

艾菲夏蘭特當年因遭堅尼重創黯然退役。（Getty Images）

舒利亞向夏蘭特道，作為前鋒「必需要自私一點」，夏蘭特則回應道：「作為前鋒，的確有需要自私一點，但最能令我快樂的，是交出傳送，令隊友獲得單刀機會並入球，這是我最開心的事呢。若隊友也給我單刀機會，那就太好了。『自私一點』很重要，但這心態必需用在合適的處境，且不能太自私。」