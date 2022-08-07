英超｜利物浦輸波　雲迪積克兩項無敵紀錄遭粉碎　前鋒被批隱形

利物浦在英超開咧日苦戰之下，作客僅能逼和升班馬富咸，中堅雲迪積克（Virgil Van Dijk）表現罕有失準，本身保持的兩項紀錄更遭對手前鋒阿歷山大米祖域（Aleksandar Mitrovic）一秒間粉碎。

不過，在英國《利物浦回聲報》的賽後評分中，他並非紅軍陣中最低分一人。



雲迪積克在利物浦後防一向是定海神針，加盟以來一直極少在一對一的情況下敗陣，不過面對如狼似虎的富咸，紅軍全隊陷入苦戰，32分鐘便遭阿歷山大米祖域頭槌打開紀錄，換邊後才由後備入替的達雲紐尼斯（Darwin Nunez）追平。

72分鐘，米祖域在禁區內面對雲迪積克，一扭之下引得對方出腳，接觸雖不大卻已足夠博得十二碼，他親自操刀射入，助富咸再領先，惟紅軍在80分鐘由穆罕默德沙拿（Mohammed Salah）再入一球，兩軍戰成2：2完場。

米祖域今仗表現突出，連一向穩定的雲迪積克也疲於奔命。（Getty Images）

雖然富咸未能全取3分，但米祖域博得十二碼卻有重大意義——這是雲迪積克自2015年踏足英超以來，首次被扭過、也是首次輸十二碼。儘管米祖域遭批評太容易便跌倒，有「插水」之嫌，但這名塞爾維亞前鋒今仗表現突出，除了取得兩個入球、博得十二碼之外，也做到100%成功過人、18次成功爭球、11次成功爭頂等。

雲迪積克的兩項英超紀錄，面對剛升班的對手即被粉碎。（Getty Images）

英國《利物浦回聲報》賽後就紅軍球員作評分，雲迪積克卻不是最低分的一個，報道向他評出6分，跟門將艾利臣比加、中堅拍檔祖爾馬迪普、安德魯羅拔臣一樣，並向這名荷蘭中堅評道：「跟米祖域有不俗的交鋒，也作出一些必需的頭槌解圍。輸十二碼有點不幸，跟米祖域的接觸其實很少。」

防線當中，阿歷山大阿諾特評分最低，只得5分，並遭批評：「上半場太容易失去控球，第一個失球中，被米祖域輕鬆壓制，不過其傳送令利物浦第二次度追平比數。」全隊最低分的一人，則是正選上陣的羅拔圖法明奴，只得4分，評語寫道：「嘗試透過壓逼對手參與在其中，但直至被換出之前，幾乎沒有為比賽帶來什麼效果。」

法明奴（左一）被批評上陣卻沒帶來任何影響。（Getty Images）

而全軍獲評最高分的是沙拿，獲得8分，評語道：「面對隊友胡亂朝他交出一些太進取的傳送之下，再次施展他的魔法，只要他拿到球便能成為威脅，交出了助攻、也為利物浦追平比分。」後備入替的入球功臣紐尼斯則獲評7分。