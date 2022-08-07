英超｜利物浦首戰即失中場大將　高普談轉會救亡：不可慌張應對

利物浦在英超新季首戰作客升班馬富咸，最終只能憑兩名前鋒穆罕默德沙拿（Mohammed Salah）及新援達雲紐尼斯（Darwin Nunez）互送助攻及交入球，以2：2逼和對手。

主帥高普（Jurgen Klopp，台譯：克洛普）賽後怒轟球隊，指全軍表現「抵輸」。



紅軍上周末在社區盾以極具說服力的表現擊敗曼城，奪得錦標，令球迷對他們開咧戰鬥富咸寄予厚望，惟最終竟失分收場，主帥高普賽後被傳媒問及有多失望時，直言：「你想知道10分滿分的話，我有多失望嗎？12分。非常、非常失望，這樣的表現根本就等同輸波，所以我們必需找出解決方法。」

高普對於利物浦在首場聯賽的表現非常不滿。（Getty Images）

高普指，球隊上周在社區盾表現「出乎意料地好」，但今周卻完全走樣，「短短7日後，我們的表現完全在另一個極端，這根本不合邏輯，而找出原因正是我的責任。現在我這麼說，因為我真的這樣想。」

利物浦面對的另一個難題，是陣中多名中場球員都受傷，連同對富咸時因傷退下火線的堤亞高艾簡達拿，紅軍陣中已有4名中場球員受傷，其餘3人分別是拿比基達、阿歷士張伯倫和居迪斯鍾斯。

中場主將堤亞高艾簡達拿再受傷患困擾，高普指情況不樂觀。（Getty Images）

高普談及傷患情況：「此前沒人想像到鍾斯會如此受傷，他很年輕、傷勢也不嚴重，主要是壓力反應，是身體的正常狀況。拿比（基達）只是病了，他下周必定能復出。張伯倫很早已受傷，而堤亞高（艾簡達拿）的狀況當然不好，我們會再看看情況。」

被問及會否因而趁轉會窗關閉前簽入新球員，高普則不置可否：「我一直說我們不需簽新的中場，因為我們已有足夠的（中場）球員，若要收購球員，這宗轉會必需對於目前和長遠而言，都是合理的。我們已有8位中場球員，我們並不欠缺中場，他們只是受傷了。」

「但這情況並不理想，我也完全不喜歡這種處境。當然我們要想想如何去反應，但也不可因而慌張。」

利物浦新援紐尼斯連續兩仗都有出色表現，獲高普稱讚。（Getty Images）

另外，紅軍今夏花費重金簽入的紐尼斯，在社區盾和英超首仗都後備入替，兩場都在有限的上陣時間下交出入球和助攻，效果立竿見影，高普雖因失分而不滿，但亦大讚這位新援：「我們需要（紐尼斯帶來的）這種轉變，對於對手的後衛而言，他很難應付，也射入了一個漂亮的入球，甚至有能力再入一球。他在很多情況之下都積極參與，表現得很好。」