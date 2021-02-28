大帽山行山路線｜燕岩竹海隧道打卡必到　位置較隱蔽建議多看地圖

撰文： 行山唔簡單 最後更新日期： 2021-02-28 10:27

燕岩是上大帽山其中一條路線，應該算比較少人，比較隱蔽，路線中途全是竹海，十分壯觀，在燕岩尾段會駁會麥理浩徑，十分方便。

▼同場加映：跟人行山，出發前不要只問「難度幾多粒星」，要識問這8條問題：

5星難度路線有幾難行？ 每人心中都有一把尺

+ 2 + 2 + 2

路線：新屋家＞黃氏家祠＞燕岩＞燕岩頂＞標距柱M141＞四方山＞大帽山＞禾塘崗＞荃錦坳

難度：3.5星 長度：10.8公里 風景指數：4星 山勢高度：919米 隱世度：4星 全程需時5小時 起步位置：新屋家 終點位置：荃錦坳 帶水量：2升 電話服務：有 山線特色：竹海、少人、燕岩古村

▼▼路線風景及燕岩竹林景色▼▼

+ 6 + 6 + 6

建議行山路線：

大埔墟站集合，然後搭小巴到新屋家，再開始出發，不久會到達黃氏家祠，然後從右山路入林，走大約40分鐘會到達竹海，進入燕岩古村。慢慢走出竹林範圍，到達燕岩頂，可以接駁回麥理浩徑，此時可以選擇上大帽山或落城門水塘離開。

今回心得： 1. 燕岩位置多看地圖 2. 需要由140米上900米需一定程度體能 3. 請不要攀爬燕岩竹林

路線資料（《香港遠足路線》網頁截圖）

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與其問人難度幾多「星」，不如問以下問題更實際：

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決定原路折返的4個重要因素 回頭也是一種勇氣

5星難度路線有幾難行？ 每人心中都有一把尺

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行山前先了解行山禮儀：

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【本文獲「行山唔簡單」授權轉載。】