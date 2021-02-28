大帽山行山路線｜燕岩竹海隧道打卡必到　位置較隱蔽建議多看地圖

撰文：行山唔簡單
最後更新日期：
燕岩是上大帽山其中一條路線，應該算比較少人，比較隱蔽，路線中途全是竹海，十分壯觀，在燕岩尾段會駁會麥理浩徑，十分方便。
▼同場加映：跟人行山，出發前不要只問「難度幾多粒星」，要識問這8條問題：
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路線：新屋家＞黃氏家祠＞燕岩＞燕岩頂＞標距柱M141＞四方山＞大帽山＞禾塘崗＞荃錦坳
難度：3.5星
長度：10.8公里
風景指數：4星
山勢高度：919米
隱世度：4星
全程需時5小時
起步位置：新屋家
終點位置：荃錦坳
帶水量：2升
電話服務：有
山線特色：竹海、少人、燕岩古村
▼▼路線風景及燕岩竹林景色▼▼
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建議行山路線：
大埔墟站集合，然後搭小巴到新屋家，再開始出發，不久會到達黃氏家祠，然後從右山路入林，走大約40分鐘會到達竹海，進入燕岩古村。慢慢走出竹林範圍，到達燕岩頂，可以接駁回麥理浩徑，此時可以選擇上大帽山或落城門水塘離開。
今回心得：
1. 燕岩位置多看地圖
2. 需要由140米上900米需一定程度體能
3. 請不要攀爬燕岩竹林
路線資料（《香港遠足路線》網頁截圖）
了解更多，另一條竹林隧道行山路線：【西貢行山路線】尋訪茅坪藤皇沿路多樹蔭 行北港古道賞竹林隧道
【同場加映！了解更多行山冷知識】
與其問人難度幾多「星」，不如問以下問題更實際：
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行山前先了解行山禮儀：
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【本文獲「行山唔簡單」授權轉載。】