大帽山郊野公園｜漫步上大帽山頂適合新手　下山到川龍歎茶食點心

大帽山郊野公園位於新界中部，就在大欖郊野公園的東面，面積約一千四百四十公頃。大帽山是香港境內最高峰──達九百五十七米。然而，要登上這個高峰其實也不太難，只要從荃灣地鐵站乘坐巴士，就可到達位於山腰的郊野公園入口。在那兒，一塊大大的牌匾提示我們下車。



郊遊設施

沿着大帽山道走，約五分鐘就到達大帽山郊野公園附設的扶輪公園，適合傷健人士使用。另外，在附近亦設有全港唯一一條遠足研習徑。遠足研習徑全長約一公里，路勢平坦，最特別的是沿途設有說明牌及站點，故十分適合遠足初哥從中學習及實踐遠足應注意的事項。

例如，有說明牌講述有關遠足應攜帶的物品、遇上意外時怎樣逃生，甚至在較陡斜的路上設有打側的足印，讓遊人踏着下斜坡，以提醒他們怎樣安全地下斜坡，減少跌倒的機會。另外，在遠足研習徑附近亦有不少其他郊遊設施，如燒烤場、野餐場地及小食亭等，這些都令大帽山郊野公園每逢假日，遊人絡繹不絕。

【扶輪公園、大帽山觀景台風光】

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遊客中心

再繼續沿着大帽山道上走多五分鐘，就會看見漁護署設立的遊客中心就在左側。這個遊客中心資料豐富，除了有多種植物、真菌、鳥類及蝴蝶圖文並茂的展板外，更有一些鳥類的標本，當中不少都是一些平日較難近距離觀察的林鳥，令我們能更清楚地觀察到牠們的樣貌。最令人感興趣的應算是一個設有數個洞洞的箱，只要伸手進去就可摸到一些植物，從而猜一猜箱內究竟是什麼植物。

大帽山遊客中心（野外動向授權使用）

另外，與其他郊野公園遊客中心不同的是，這裏更設有極地博物館基金的展館。此基金創辦人為港人熟悉的李樂詩博士，主要推動人類對地球兩極的認識。展館內有展板、模型、短片播放及礦石等。當中最叫筆者印象深刻的是一隻只生活在南極的帝皇企鵝鶵鳥標本。帝皇企鵝的模型從來只有在我的案頭上，想不到今次竟可這麼近地看着牠的標本。

往大帽山山頂走

繼續沿着大帽山道上走約兩小時，就會到達大帽山的山頂。沿經的全是石屎路，難度不高，故頗適合一家人或還未熟習遠足的人士。沿途風景秀麗，居高臨下，可看到九龍甚至是維港一帶的景色。途中有數個休息點及歇腳亭，令旅途不致單調疲累。在上山中途可遇見一個觀景台，在天氣晴朗的日子，在這裏可遙遙望見石崗、錦田、元朗、八鄉，甚至是更遠的天水圍、十八鄉及深圳。

【秋冬天大帽山芒草景色】

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大帽山山頂究竟有什麼？相信大家一來到，就會留意到一個最矚目的白色球狀物體 - 那就是香港天文台於一九九九年裝置的天氣雷達。天文台就是利用這個雷達監測暴雨及熱帶氣旋等災害性天氣。

高度與地質

有沒有想過為什麼大帽山能這樣高？這其實與地質有點關係。大帽山其實由火山岩形成，這種岩石比其他地質如花崗石更能抵抗環境侵蝕，所以可組成較高的山峰。香港其他較高的山峰也是由火山岩組成，如鳳凰山、大東山及馬鞍山等。

大帽山上的野生動物

可能不少人會認為，在上山頂的路全是石屎路，必然會頗沉悶吧。更有些人會選擇駕車或乘計程車往山頂去。然而，這又哪算是遠足、郊遊呢？除了風景以外，在上大帽山的路途兩旁，其實都有不少有趣的生物，只要用心一點，就會發現雖然牠們很細微，但卻很漂亮。在潮濕的春天上山，你會發覺身邊的一切都是凝着水珠，就彷如點點水晶散落在大自然裏。一切似乎平凡不起眼的事物都被這些亮光點綴起來了，像路邊的小草、小花、果子、野菇及蛛網。這與剛下雨又不一樣，在霧裏一切都若隱若現，露珠小顆小顆的，呈現着與眾不同的美態，連葉子都顯得特別綠油油。

另外，你可能會發現，愈接近山頂，高大的樹木就愈少。事實上，大帽山因地勢較高，所以較適合矮小的灌木生長。但即使如此，這裏的物種也很豐富，不少生物都愛在這裏繁殖，如蝴蝶、蛇類及不同種類的鳥。我們匆匆一行都看到了畫眉、八哥、麻雀、及一大群飛起的中國寶寶（正名為白頭鵯）。一直走着，耳邊亦響起了畫眉、鷹鵑與灰頭鷦鶯的獨特叫鳴。不要以為動物一定會躲起來，我們在上山途中就發現了一隻大草龍躺在路中心，一動也不動，我們移動牠的尾巴也仍然不動，還以為是死掉了。直至近距離看到牠的眼珠在轉動，才知道還沒有死。而一些黃牛更可能在你的途中突然出現，嚇你一跳。對城市人來說，近距離接觸這種龐然巨物可是新鮮的經驗。其實牠們十分馴良，只要你不騷擾牠們，就不會有問題。

【大帽山山頂風光】

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下走川龍

到過大帽山山頂後，我們就啟程往川龍去。川龍有著名的茶樓，正好為走了數小時路的遠足人士提供體力補充。沿着原路下山，回到一個管理員的站崗後就可看到路牌指示往川龍。從這裏到川龍約需一至兩小時。這段路與上山的路不再一樣，多是石子路或泥路，感覺像行山多一點。其實在途中，你會經過施樂園 - 香港青年旅舍協會的其中一所旅舍。這裏會為遊人提供簡單的住宿服務，鼓勵遊人多接觸大自然。若感興趣，不妨預訂宿位。

由這裏往川龍走，一直都是下山的路，並不難走，而且沿途景色壯麗，走着看着，一點不覺疲累。只是在較潮濕的日子走就有點麻煩了，路面頗濕滑，也可能會弄致滿腳泥濘。另外，我們在沿途亦發覺路面上有不少大石，相信是以前在山上滾下的；而在山坡上都可看見較多嶙峋怪石，有些更是碰一碰也會掉下來似的。這種岩石在地理上稱為突岩。由於岩石隨時有機會滾下，故大家在走這路時便要留神一點了。而漁護署亦早已於該處豎立警告牌。

川龍風光（野外動向授權使用）

川龍的山水茶

走了約個多小時，終於來到川龍了！我們的急不及待要品嚐一下這裏最著名的山水茶。這裏有數所茶樓供選擇，每一所都是自助形式，也就是說在這裏吃東西甚麼都要自己做，包括泡茶、取食具及取點心，這正是在川龍賞茶的特色。這裏的點心即叫即造，味道不賴！吃過飯後，若還有精力，可選擇在附近逛逛，那裏有不少農田，你更可在那裏買一些新鮮的蔬菜回家。若沿着小徑走，更可一直走到城門水塘呢。

交通：

在港鐵荃灣站或荃灣西站如心廣場乘九巴51號，於郊野公園站下車。

要在川龍離開往荃灣市中心，可於川龍小巴站乘專線小巴80號。



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【文章轉載自「野Guide - 野外動向 HK Discovery 」，原文：大帽山郊野公園】

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