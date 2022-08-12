吳安儀反勝前世界冠軍　首闖英國公開賽正賽　精彩篤入粉紅波致勝

香港女子桌球手吳安儀周四（11日）於英國桌球公開賽資格賽遇上1997年世界冠軍杜靴迪（Ken Doherty），在一度落後下反勝4：3晉級，第一次殺入英國公開賽正賽。



「四眼cue后」開局先連贏66：51及56：35，不過之後被杜靴迪連追3局反超前。第6局吳安儀以56：46扳平，至決勝局她打出一杆47度，卻被杜靴迪追近。

前世界冠軍杜靴迪一度反超前吳安儀局數3：2。（World Snooker Tour Facebook）

杜靴迪結果打失粉紅波，雙方一輪防守後，粉紅波處於波枱右上方。吳安儀結果成功利用「cushion」反彈3次，將粉紅波打入右下方的袋口，以53：40拿下該局，並以總局數4：3險勝。

吳安儀將晉級9月26日展開的英國桌球公開賽正賽，是她繼2月在威爾斯公開賽資格賽後，職業生涯第二度晉級職業巡迴賽正賽。

即睇吳安儀精彩打入決勝局最後一球（片段2：55開始）：

她賽後發表感受時指，賽前知道對手是前世界冠軍，特別加強訓練防守，「大家公認他（杜靴迪）防守很厲害，所以希望自己在這方面不要太蝕。」

她又笑言，最後一球打入粉紅波有幸運成份，「無論如何，勝利就是勝利（A win is a win）。希望正賽時能繼續發揮好。」

吳安儀希望在英國公開賽正賽繼續有好表現。（World Snooker Tour Facebook）

吳安儀接下來會在8月23日出戰北愛爾蘭公開賽資格賽，跟中國球手陳子凡交手，她指今次勝仗給予自己信心，「今季表現本身不太好，可能因為自己有期望，反而緊張。幸好這場比賽我很快就適應了，期待餘下球季仍有好表現。」