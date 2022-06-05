桌球｜中國球手梁文博當街拳毆女子　終遭罰停賽4個月

世界職業桌球聯會周六（4日）宣布，向梁文博處以4個月禁賽令，這名中國球手今年2月因家庭暴力遭判罰。



35歲的梁文博去年4月已因家庭暴力遭扣查，同年7月20日，他在英國謝菲爾德街頭被閉路電視拍到與一名女性先是口角、繼而爆發肢體衝突，梁文博將該名女性推到牆上再揮拳施襲。到今年2月9日，梁文博在謝菲爾德地區法院的聽證會上，承認事件為家庭暴力，他在4月1日被判處96小時社會服務令及罰款1380英鎊。

梁文博世界排名最高曾達第11位。（Getty Images）

在梁文博遭判罰後翌日，世界桌球聯會亦宣布即時暫停他參加轄下賽事的資格，並交由紀律委員會調查及召開聽證會。到周五（3日），世界桌聯獨立紀律委員會宣布裁定梁文博違反世界桌聯的會員規則、及他作為球員與世界桌球有限公司（WSL）的合約判罰，向他處以禁止參加所有桌球賽事4個月，直至2022年8月1日為止，並需付1000英鎊的聽證會費用。

梁文博已就判罰上訴，身兼中國桌球協會委員會副主任的他，在4月初遭停賽之時，曾發長文道歉，「作為一名旅英中國球員，我應時刻恪守職業運動員道德標準」，並表示會修心養性及保持訓練，其後以更飽滿的精神重返球場，為國家爭光及不再辜負眾人期望。