桌球｜世界混雙邀請賽9月首度舉辦 吳安儀有望與奧蘇利雲聯手
撰文：趙子晉
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香港「四眼Cue后」吳安儀獲得世界巡迴賽外卡，挑戰男子列強。這名港將再有新挑戰，將在9月出戰首屆的世界桌球混雙邀請賽，有機會與奧蘇利雲及特林普等球手合作。
香港桌球「一姐」吳安儀，今年多次出戰男子賽，並在今年2月的威爾斯公開賽，首度躋身正賽。
世界桌球巡迴賽（World Snooker Tour）宣布9月24及25日舉行「世界桌球混雙邀請賽」，「火箭」奧蘇利雲﹑特林普﹑沙比及羅拔臣4名男子球手外，還有吳安儀在內等4名女子球手。
4男4女球手將在賽前進行分隊抽籤，其後進行兩日的小組循環賽，頭兩位的組合將躋身決賽，以7局4勝的賽制分勝負，爭奪首屆桌球混雙賽錦標。
「四眼Cue后」有望夥拍奧蘇利雲等名將，絕對是千載難逢的機會，吳安儀十分期待，透過社交網站直言難得與一眾世界球王並肩作戰，大家「葡萄」嗎？
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