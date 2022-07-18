桌球｜張家瑋摘港隊世運會歷來首金　挫埃及球手締歷史

世界運動會煞科日，港隊再度傳來喜訊，張家瑋在英式桌球決賽力克埃及代表，勇奪金牌，亦是港隊在世運的首面金牌。



在美國伯明翰舉行的世界運動會來到最後一日，港將張家瑋衝擊男子英式桌球的金牌。這名23歲的港隊代表，先後淘汰英國及巴基斯坦球手晉身決賽，與埃及選手沙軒（Abdelrahman SHAHIN）對壘，結果以局數3：1力挫對手奪金。

張家瑋英式桌球奪金，亦是港隊在世運會的首面金牌。（WCBS Twitter截圖）

張家瑋登上頒獎台最高一級，同樣創下港隊歷史，事關這面是港隊在世運會史上第一面金牌。世運會告一段落，港隊在空手道及武術摘下4銅，加上張家瑋煞科日的金牌，以1金4銅收官，創下歷年最佳成績。

張家瑋摘金隨即與教練慶祝。（WCBS Twitter截圖）

更多桌球相關報道：