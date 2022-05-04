桌球世錦賽︱奧蘇較想像中久平7冠紀錄 亨特利預言：他會贏第8次
撰文：吳慕兒
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亨特利的七屆世界冠軍，曾經是桌球界遙不可及的標杆，奧蘇利雲在46歲這年終於達到了。
現場見證較他年輕7年的後輩追平自己紀錄後，一代桌球皇帝大方讚賞，直指奧蘇將會第八度封王。
亨特利向英國廣播公司（BBC）稱，「正如我擔任評述時所言，他將桌球帶到一個新高度。」他大讚奧蘇利雲表現出色，「我真的很意外他花這麼長時間才贏到七次，他就是如此優秀！當我贏得六屆冠軍追平戴維斯紀錄時，必須要贏第七次。我認為Ronnie也是如此，所以他要贏第八次。」
「我肯定他在做到之前，不會高興。那將會是個目標，就是這麼簡單。」亨特利很可能是世上最了解奧蘇心理狀況的人，「他是一部贏波機器，他口中說不會看着紀錄，但他會想贏第八次，我肯定。」
「今屆世界錦標賽他由頭帶到尾，完全主導賽事，真是了不起的表現。」亨特利直言，「是的，或許對手未能給他壓力，但那也是因為他打得太好，從而令對手不能威脅到他。他就是如此神奇，他在這裏的表現，實在給他如何多讚賞也不足夠。」
對於這個歷史時刻，奧蘇利雲嘗試淡化它的重要性，並認為亨特利才是一代傳奇，「擁有7個世界冠軍對他的意義較我重大，不過我們會共同擁有這紀錄。亨特利是一代桌球傳奇，那只是數字而已，我不會太過在意。」
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