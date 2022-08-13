英超熱話｜你的名字在網上泛濫　紐卡素門將一夜爆紅原因極無聊

網民力量不容低估，小眾「玩膠」有時足以形成潮流，會打動商家跟風。

Twitter昨晚（13日）突然遍地「教宗」，大量帳戶發出帖文，留下紐卡素門將尼克普比（Nick Pope）的名字，當中更不乏連鎖集團。此舉並非呼籲或尋人，而是源自紐卡素一個球迷群「搞搞震」。



「Nick Pope」大流行，一度成為twitter熱門，連英格蘭國腳本人也「玩埋一份」，出自連鎖快餐店Burger King一個投票帖。該帖文問題非常簡單：「投票：哪個較好？」答案只有兩個，「蕃茄」和「酸瓜（Gherkin）」。

普比無意間成為網絡紅人。（Getty Images）

紐卡素球迷帳戶「Toon Polls」引用了該投票帖，回答「Nick Pope」，明顯拿人地的投票調查開玩笑，未料變成「騎劫」。大批網民到原帖問為何答案沒有普比。一時間，普比的名字不斷出現，不斷被搜尋，成為twitter在英國的熱門搜尋。

紐卡素球迷無心插柳，玩出潮流。（twitter）

大商家也「跟PO」，Burger King發出投票帖後兩小時，再發帖文留下「Nick Pope」。薄餅店、外賣應用程式、床褥公司等都跟着做。Burger King直接競爭對手麥當勞亦不輸蝕，通知「Toon Polls」的管理人若普比在下一場賽事為紐卡素保持不失，下星期便請「admin」食早餐。

Ｍ記：普比唔失波，請你食早餐。（twitter）

普比效力過的球會如紐卡素、查爾頓等，都突然上載普比的相片或短片，連英格蘭國家隊的帳號加入。英媒《BBC》煞有介事上載普比對米杜士堡的往績，只為一句Nick Pope。

外賣應用程式。（twitter）

當然，大家最期待的還是本尊回應。普比沒有令大家失望，同樣是留下一句「Nick Pope」。普比的官方twitter更新並不頻密，上一次更新已是一個月前。

普比說「普比」。（twitter）

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