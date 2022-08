英超熱話︱夏蘭特一張相片引迪布尼留言　兩人互動惹球迷遐想

曼城今夏簽入期待已久的頂級中鋒艾寧夏蘭特(Erling Haaland),球迷都憧憬他與中場奇雲迪布尼(Kevin De Bruyne)能擦出火花,合作炮製更多入球。兩人日前在社交網站的一次互動,成為熱話。



夏蘭特跟迪布尼在英超首輪賽事便「有貨交」,迪布尼一記「手術刀」直線劏開韋斯咸防線,後上入楔的夏蘭特順勢燙射遠柱破網,個人梅開二度之餘,也助「藍月亮」擊敗對手。

夏蘭特首仗即梅開二度,其中一個入球正是接應迪布尼助攻取得。(Getty Images)

雖然夏蘭特加盟僅一段時間,但他跟迪布尼看似已成為好友。這位挪威中鋒日前於社交網站上載一張在餐廳內的照片,相中夏蘭特仍在看餐牌,他寫道:「準備好叫整個餐牌的食物。」

隊友迪布尼隨即留言,跟他語帶相關地開玩笑,「你想我拿著餐牌,助攻你嗎?(You want me to hold the menu and assist you?)」

此回應在約一天時間內獲得超過10萬個讚好,而夏蘭特也幽默地表示,「好呀,不知道為什麼,我每晚發夢都在想這件事。」兩人在周六鬥般尼茅夫時有望再度同時披甲,這番對話令人期待他們能否再憑默契轉化成入球。