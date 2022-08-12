英超熱話｜球迷親身促皇馬與C朗續前緣　會長一句巧妙回應

撰文：趙子晉
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C朗拿度今夏盛傳離開奧脫福，惟一直只聞梯響，至今仍然是「無米粥」。畢竟C朗年屆37，加上高昂的薪金，令不少球隊卻步。
皇家馬德里會長佩雷斯日前隨隊赴芬蘭赫爾辛基，有球迷在酒店問及C朗回歸的可能性，卻被他一句「KO」。

37歲的C朗拿度盛傳再度離開曼聯，鬧到滿城風雨，縱然這名老大哥季前請假，不過還是「得個傳字」，早前已歸隊操練，上周更為曼聯披甲上陣。

C朗拿度求去不成，繼續為曼聯披甲。（Getty Images）

外界都知道C朗拿度是「流量密碼」，當他傳出離隊後，基本上各大勁旅也與他拉上關係，當中自然包括舊東家皇家馬德里。C朗曾經效力皇馬9年，獲獎無數，更奠定當代球王的地位，如今會否有機會重返班拿貝？

皇馬會長佩雷斯（Florentino Perez）早前隨隊赴芬蘭出戰歐洲超級盃，有球迷在皇馬下榻的酒店守候，問及會否再與C朗合作。佩雷斯單刀直入表示：「簽C朗？又簽？佢38歲呀喎！」佩雷斯簡潔而有力的回應，這條影片在網上瘋傳。

曼聯開鑼戰主場不敵白禮頓後，C朗拿度該仗因為狀態不足，僅在下半場後備入替。曼聯今周末將作客賓福特，C朗當然有出席操練，早前更在社交網站「出Post」，上載兩張操練相片，配上「努力總有回報」（Hard work always pays off）。曼聯官方Instagram亦上載另一短片，片中的C朗大騷腳法。

C朗與曼聯眾將積極訓練，力爭今周末對賓福特反底。（Getty Images）

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英超第2輪直播賽程：

英超第2輪直播賽程。（01美術製圖）
C朗（Cristiano Ronaldo）
佩雷斯（皇馬會長）
皇馬（Real Madrid）
曼聯（Manchester United）
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