英超熱話｜曼聯再被前主帥倒米　看中奧地利2米長人卻遭出口術

「見過鬼會怕黑」，曾帶領曼聯的主帥雲高爾，離任後擔任荷蘭國家隊教頭。每當旗下球員與曼聯扯上關係時，隨即「耍手擰頭」，勸喻他們不要加盟紅魔鬼。奧地利主帥蘭歷克有樣學樣，公開勸麾下留隊比加盟曼聯更好。



蘭歷克（Ralf Rangnick）早前擔任曼聯顧問一職，卻盛傳現任主帥坦赫格無意與他合作，故此無癮辭職，專注執教奧地利國家隊。

曼聯前線缺人，只得C朗拿度（Cristiano Ronaldo）及安東尼馬迪爾（Anthony Martial）兩名前鋒，薩爾斯堡的「新夏蘭特」積斯高（Benjamin Sesko）「內部調職」加盟萊比錫，先請紅魔鬼「食檸檬」。

效力史特加﹑身高2米的卡拉積錫（Sasa Kalajdzic）亦是曼聯目標之一，他與球隊的合約至明夏屆滿。這名高大的奧地利中鋒在2020/21球季，貢獻16個聯賽入球，上季雖因傷半季沒有上陣，仍能攻入6球，所以吸引曼聯﹑車路士及愛華頓的注視。

卡拉積錫近季在德甲有不俗表現，逐漸獲得英超球會垂青。（Getty Images）

蘭歷克接受奧地利《天空體育》訪問時，談及卡拉積錫的前途問題，公開表達他的意見，「最重要的是沙沙（卡拉積錫）無傷無病，才有可能保持最佳的水平，若果他留在史特加的話，我相信對他的發展沒有壞處。」

蘭歷克公開表示，卡拉積錫留在史特加也沒有壞處。（資料圖片／Getty Images）

留在史特加，即是不要加盟曼聯，蘭歷克公開「倒曼聯米」，令人想起雲高爾。這名現任荷蘭國家隊主帥曾經勸坦赫格考慮清楚，才好接掌曼聯。紅魔鬼早前青睞阿積士的祖利安添巴（Jurrien Timber），雲高爾再度發功，結果這名荷蘭國腳留隊。

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曾執教曼聯兩個球季的雲高爾，現任荷蘭國家隊主帥。（Getty Images）

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