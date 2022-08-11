足球熱話︱大馬聯賽外援一演成名　從舞王連格變尼馬滾地︱有片

馬來西亞次級聯賽球隊霹靂（Perak）的尼日利亞籍球員阿科拉比（Sunday Afolabi ），近日因「精彩演技」獲得國際關注。



事件發生於榜首吉蘭丹（Kelantan）主場對下游球隊霹靂的賽事，吉蘭丹雖先開紀錄，但霹靂只花20分鐘就反超前至2：1。這個比數依然維持直至85分鐘，霹靂獲得一記角球，此時陣中的阿科拉比為求拖延時間，決定使出「大絕」。

這位守將開始嘲諷場邊的敵對球迷，他高舉雙手並豎起兩隻食指，像指揮家一樣起舞。他留意到吉蘭丹的球員就在自己身邊，但沒有收歛，反而更加起勁——右手握拳按節奏跳動，並跳到對方面前。

效力馬來西亞球隊霹靂的尼日尼亞籍球員Sunday Afolabi。（Twitter）

此時兩人距離已十分近，阿科拉比踩在對方的腳上，而對手也輕力推開了他，但阿科拉比彷彿受了重傷一樣倒地，並不斷抱腳在草上打滾，從底線滾到小禁區內。

吉蘭丹的球員開始不耐煩上前檢查其傷勢，並跟他理論；相反，霹靂就幫隊友向球證投訴，但就似乎沒把隊友的傷勢放在眼內。而結果霹靂保持勝果，爆冷贏2：1。

He went from Lingard to Neymar in few secondspic.twitter.com/pQbGIUZrHl — Troll Football (@TrollFootball) August 10, 2022

全場40秒的影片獲Twitter帳號「Troll football」瘋傳，短短一日已有過百萬觀看紀錄，標題指阿科拉比從熱愛跳舞的連格（Jesse Lingard），突然變成時常插水滾地的尼馬（Neymar）。

有網民就表示，阿科拉比應該展開跳舞生涯，而不是去踢波；又指他演技出色，痛得像真的被人切斷了腿一樣；其他球迷就批評他的舉動，「他值得拿下兩張紅牌。」