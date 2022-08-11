英超熱話︱紐卡素罕有推第四作客球衣 僅一日限定背後原因超無奈
撰文：袁志浩
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英超球隊紐卡素因為一個特別原因，被迫罕有地推出第四作客球衣。
紐卡素今季推出的第三作客球衣，白底綠邊設計雖讓人耳目一新，但由配色到設計均令人聯想到沙特阿拉伯國家隊，被指跟去年10月正式入主球會的沙特主權基金有關，惹來部份球迷大罵「出賣靈魂」。
「喜鵲」最近罕有地宣布推出第四作客球衣，卻並非為了「補飛」，而是逼不得已。
紐卡素現時主場球衣為黑白間，其餘兩款作客球衣分別是海軍藍及白綠色，這全部都跟球隊下場對手白禮頓的主場藍白色球衣相似，所以英超賽會批准紐卡素用新波衫應戰。
這件第四作客球衣最終以天藍色為主，並印上了球會主場聖占士公園球場（St. James' Park）跟市內地標如泰恩橋 （Tyne Bridge）等，配上黑褲黑襪。
據紐卡素官方表示，這款球衣本來只是讓球員於比賽日熱身時穿上，惟現在大派用場，亦會在官方網站上開售，但只「一日限定」，不會在未來其他比賽中再出現。
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