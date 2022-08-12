足球熱話｜巴黎7將不獲重用勢被清洗　法媒爆料隨時下放至二隊

巴黎聖日耳門（PSG）作為一支豪門球會，雖然人強馬壯，也必定有用不着的冗員。最簡單直接的方法必定是出售，若果未能賣走，又不想他們白逗人工，唯有出此下策。



巴黎聖日耳門陣容強大，今夏轉會市場依然活躍，連簽3名葡萄牙兵及洛迪梅基尼（Nordi Mukiele），加上由蘭斯借入的前鋒艾傑迪基（Hugo Ekitike），一共5名新兵。

PSG今夏5名新兵，包括連拿度辛捷士。（PSG官方網站截圖）

有入自然有出，PSG在周四（11日）的操練向傳媒開放，據法國傳媒消息，幾名盛傳被清洗的球員沒有現身，包括安達靴里拉（Ander Herrera）﹑拿菲爾（Rafinha）﹑泰路基拿（Thilo Kehrer）﹑達斯拿（Julian Draxler）﹑古沙華（Layvin Kurzawa）﹑莫路伊卡迪（Mauro Icardi）及伊祖沙古爾（Idrissa Gueye）。

PSG周四訓練中，法媒指7名球員未見蹤影。（Twitter截圖）

普捷天奴被炒後，由加迪亞（Christophe Galtier）接過帥印，新人事新作風，新帥亦有其用人的喜好，他坦言有心目中的班底，這7名球員勢被清走。

倘若巴黎聖日耳門成功出售7名球員，必定是最理想的結局，但若找不到新東家，又要繼續留隊的話，也要找辦法安置他們。法國《隊報》透露，若9月1日前未能放售，這幾名冗員將下放至二隊。

安達靴里拉操練無影，勢成被清洗的一員。（資料圖片／Getty Images）

值得一提的是，PSG二隊現時所角逐的法國第5級別聯賽﹑全國丙組聯賽（Championnat National 3），並非職業聯賽，而是業餘聯賽，換言之靴里拉及伊卡迪等球星隨時在業餘聯賽中亮相。

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