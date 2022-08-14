英超｜曼聯大敗坦赫格怒轟球員不負責任　賽後道出殘酷現實

曼聯周日凌晨在今季英超第二戰，作客賓福特遭0：4大炒，30年來首次英超開季兩連敗，也跌落榜尾，情況跟上季比較毫無改善。

新帥坦赫格（Erik ten Hag）也慘成逾一世紀以來的「第一人」，他賽後滿腔不快，訴求只得一個：「簽人」，



曼聯在開賽首35分鐘已崩潰式連輸4球，首兩球更是來自平日一向穩健的門將迪基亞犯錯，坦赫格看着這困局一臉無奈，他半場已調走盧基梳爾、利辛度馬天尼斯和費特，但曼聯在餘下時間也毫無起色，最終0：4完事。

曼聯對賓福特的表現差得難以置信。（Getty Images）

坦赫格也慘成自1921年的John Chapman以來，第一位輸掉首兩場正式比賽的曼聯主帥，追平這個有101年歷史的恥辱紀錄當然不好受，他賽後說出心底話：「我半場換了3個人，但如果可以的話，我想換走全部11個人……我要求球員們帶着信念踢波、也負起（作為曼聯球員的）責任，但他們沒有做到。我為球迷們感到難過。」他解釋，換人主要是想「為場上球員注入新動力」，「所以換人其實不是針對被換走的3個人的。」

曼聯早早落後4球，坦赫格一臉無奈。（Getty Images）

這場災難式的賽事，主場的賓福特戰意明顯更高昂，坦赫格也指出這一點：「賓福特明顯更渴求勝利，我們要好好地思考到底為什麼會這樣，和好好想想之後要怎樣做。我們本來有個好的戰術計劃，可惜這計劃早就要丟進垃圾桶。」

面對兩連敗，坦赫格稱自己不會因而改變足球風格，但就狠批球隊「天真」：「今天我們踢得太天真了，我們應該要踢得更直接的。」

曼聯的防線形同虛設。（Getty Images）

坦赫格也坦承，曼聯極需新收購：「是的，我們需要新球員、有質素的球員。我們會嘗試說服他們加盟。只有團結一致才能跨過難關，領隊就是要負起最大責任，我會接受的。」

在這樣一場惡劣的賽事後，坦赫格應對傳媒時仍大體，但英國《鏡報》指，坦赫格其實極其憤怒：「坦赫格的顧問和經紀對於曼聯的所為相當憤怒，認為坦帥是這個極度差劣的轉會窗和C朗的風波後，球會的一個代罪羔羊。」

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