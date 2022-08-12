英超熱話｜熱刺清洗大行動遲遲無果　出辣招逼走4邊緣人

干地處事俐落，問題出現立即解決，絕不拖泥帶水。處理球隊邊緣人，同樣不手軟，熱刺的尼當比利﹑盧施素﹑哈利雲克斯及利古朗遭干地棄用，4人早前已沒有隨隊赴韓，英媒透露4名邊緣人如今連跟大隊訓練的機會也沒有。



由哈利卡尼及孫興慜領銜的熱刺，加上賴恩施斯隆左路的大活躍，攻勢水銀瀉地，在今季英超首戰反勝修咸頓打響頭炮。

賴恩施斯隆獲干地重用，首戰交出亮眼表現。（Getty Images）

有人歡喜有人愁，與施斯隆同屬左路的利古朗，卻變失寵的一人，與尼當比利﹑盧施素及哈利雲克斯成為熱刺清洗「四人眾」。從季前熱身賽落選大軍名單，連官方網站上的照片亦是穿上上季球衣，已知道他們「無運行」，惟至今依然未有人接手，暫時繼續留隊。

熱刺淪落人再獲維拉利爾青睞 破紀錄收購或一併借走

同屬左翼衛的利古朗，是被熱刺棄用的一分子。（資料圖片／Getty Images）

熱刺出辣招逼走4將

熱刺密鑼緊鼓為4人尋找買家外，英國《旗幟報》透露4人連與一隊操練的機會也沒有，干地只希望在他計劃當中的球員跟操，4名邊緣人只好在球隊訓練外的時間，自行進行訓練。

熱刺的「清貨大行動」不乏潛在買家，其中西甲的維拉利爾有意「打包」借用尼當比利及盧施素；剛剛賣走了古古列拿的白禮頓則對利古朗有興趣，而傳聞森多利亞對雲克斯有意思。

干地對棄將們沒有太多耐性。（Getty Images）

縱然如此，4人至今依然未能離隊，或許與球員本人意願有關。根據英國《每日郵報》了解，熱刺方面早已收到滿意的報價，惟球員本身對轉會有猶豫，導致交易遲遲未能成事，並推斷因此而惹怒熱刺，最終決定出此下策希望盡快完事。

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