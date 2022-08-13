英超｜阿士東維拉險勝今季首響勝鼓　愛華頓吞兩連敗再添傷兵

英超周六晚頭場，由兩隊首仗敗軍之師對疊，結果由謝拉特帶領的阿士東維拉，以2：1險勝林柏特掌帥的愛華頓，勝出這場「雙特大戰」。愛華頓吞開季兩連敗，而且中場再添傷兵，悍將杜哥利上半傷受傷退下火線。



兩隊除了主帥當球員時屬一時瑜亮外，上仗英超首戰均落敗，分列第15及16位，可謂難兄難弟。維拉上仗作客升班馬般尼茅夫淨吞兩蛋，愛華頓則在主場1球不敵車路士。

阿士東維拉由丹尼艾格斯首開紀錄。（Getty Images）

上半場早段客隊愛華頓攻勢較多，多次令維拉防線出現險象，不過多次愛華頓進攻被維拉侵犯都未有判罰。包括維拉泰朗明斯被安東尼哥頓放甩後，伸手將哥頓拉跌，但球證未有判罰。

奧尼屈堅斯今仗交出兩個助攻。（Getty Images）

至23分鐘，愛華頓一次角球攻勢，安東尼哥頓在混戰中將球射入，惟球證經VAR視象判決發現包括哥頓在內有兩名愛華頓越位。7分鐘後，維拉籍一次反映先開紀錄，奧尼屈堅斯在右路傳中，禁區頂丹尼爾艾格控球後再推兩步大位熨射入網，愛華頓球員「拉都拉唔住」。

愛華頓球員奧拿拿(中)後備上陣，逼得對手迪治尼擺烏龍。（Getty Images）

3分鐘後，「拖肥」更屋漏兼逢連夜雨，中場悍將杜哥利一次攔截後疑似拉傷鼠蹊筋要退下火線，由湯戴維斯入替。半場完結愛華頓以一球落後。

謝拉特領軍下維拉取得今季首場勝仗。（Getty Images）

下半場開波13分鐘，維拉中場菲臘比古天奴傷出，由貝安迪亞入替。戰至63分鐘，愛華頓由荷西朗頓（Salomon Rondon）入替杜韋麥尼爾。貝安迪亞在74分鐘凌空窩利抽射，惜被對方守將邁高蘭高護空門。

林柏特面對傷兵滿營，苦無對策下再敗一場。（Getty Images）

85分鐘，奧尼屈堅斯再送出助攻，與貝安迪亞一下「one-two」後由後者射入。不過愛華頓中圈再開即以反擊追回一球，後備入替的迪里阿里門前混戰雖然未能入波，皮球輾轉落至遠柱倒戈的迪治尼被愛華頓奧拿拿力壓下擺烏龍，追成1：2。其後雙方雖製造不少緊張攻勢但未能入球，最終維拉2：1取勝取得今季首次勝仗，愛華頓則吞下兩連敗。

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