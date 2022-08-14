劍擊｜蔡俊彥遭反勝後的頓悟　與張家朗是「暫時的差別」

蔡俊彥在領先下遭反勝，是年初巴黎世界盃8強領先大比數10：4後，再被科干尼（Alessio Foconi）迫入決一劍飲恨；又或是今場本地賽對上張家朗，在領先3分下被對手絕地反擊。

沒有委婉修飾，他坦承「信念不夠堅定」、「未夠叻」。撇除結果，蔡俊彥自言心態已有所成長，換轉是一年前的他，輸法也許截然不同。



男子花劍世界排名第8的蔡俊彥在周日（14日）出戰本地公開劍擊錦標賽，在決賽大部分時間領先下，被對手張家朗由落後9：11接連追分，戰至14：14平手，後者再穩住陣腳刺下最後一分，蔡俊彥脫下面罩難掩失望。

蔡俊彥遭反勝，脫下面罩難掩失望。（鄭子峰攝）

蔡俊彥在最後關頭遭對手反擊，畫面着實不算陌生，每每讓人「燃起希望」之際，最終卻讓自己陷入困境。他在賽後坦承不足，「最後幾分，信念不夠堅定、未夠叻。今日遇到這個情況，會記住，下次信念再堅定點。」

蔡俊彥（左）坦言在最後關頭處理不及張家朗。（鄭子峰攝）

蔡俊彥在5月仁川站取下大獎賽銀牌，除了終結低潮，他曾以「一種自我救贖」來形容。他坦言，今天即使與張家朗對決，仍是信心滿滿踏上劍道，「我覺得自己有得贏，現在對自己信心大了，無論對手是任何人，我都有機會贏，無論是什麼情況，我都有機會贏得返。」

蔡俊彥（左）在領先下被戰術多變的張家朗反擊。（鄭子峰攝）

「那被反勝是不是很衝擊？」我問。「好可惜，頭先好嬲自己，現在覺得是一個好好的課堂。」回想剛才悔恨的12秒3劍，他坦白說：「好集中思考點拎分，但他做的事比我預期中有出入，我應對不到，他臨尾處理得好過我，這可能就是我和他暫時的差別。」

以為他那個掙扎的感覺彷佛又回來，他自覺在仁川大獎賽後其實有轉變：「如果是上年的我，今日打吳諾弘（4強）已經輸，上年的我今日打張家朗，可能8：8後便會被贏15：8。所以我感覺到自己已好不同，在場上的應對態度。」

張家朗的強，不多不少也讓蔡俊彥成長。（鄭子峰攝）

由一蹶不振到重新振作，蔡俊彥在敗仗後被逼面對提問，不再是以往跌入「輸自己」的漩渦，這一次僅是輸給對手張家朗，「頭先他加強了壓迫感，所以個視覺不同了，我會記住這個視角，好好反省，下次再學識點處理。」

倒帶那句「我和他暫時的差別」，蔡俊彥沒有說死與張家朗的距離，也許對他來說，自省是摸索和進化的過程。