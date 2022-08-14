劍擊｜張家朗遠征半年更了解自己　新賽季力爭巴黎奧運積分

香港「劍神」張家朗在周日（14日）的康樂及文化事務署公開劍擊錦標賽摘冠，並在決賽落後12：14的絕境下，上演12秒追3劍扭轉劣勢，以15：14反勝蔡俊彥，讓全場觀眾拍掌。

張家朗賽後一貫平淡，「都是想着不要那麼容易放棄，個心態可能同奧運差不多。」幾可穩奪杭州亞運資格的張家朗，無論是本地賽事抑或奧運，均以同一態度迎擊。



張家朗在世錦賽摘銅後，相隔半年再戰本地賽事，在決賽與蔡俊彥激鬥到最後一分才反敗為勝，張家朗表示二人在比賽中不停轉換戰術迎戰。「落場大家就（付出）100%，就算輸了都覺得是一個好好的比賽，他是實力好強的選手，對我來說也是一個很好的練習、挑戰。」

張家朗（右）在落後下12秒連追3劍，反勝蔡俊彥奪冠。（鄭子峰攝）

東京奧運8強、世錦賽4強，想不到本地賽都上演緊湊的逆轉勝戲碼。觀眾看得肉緊，他本人卻仍是一貫淡然，坦言在落後時並不緊張，「（覺得）正常，都是想着不要那麼容易放棄，個心態可能同（打）奧運差不多。」他再續說：「就算真的輸都好，都寧願在前面輸（失分），自己都起碼主動過去試，不是在後面才輸。」

張家朗（右）與蔡俊彥爭冠。（鄭子峰攝）

隨隊征戰近半年，家朗自言這段經歷讓他更了解自己，「打劍打到好累，也會需要休息、停一停，可能以前留在香港未必知道是什麼感覺，現在起碼了解自己多了，知道幾時要停、再打，揾返新鮮感。」

蔡俊彥（左）在大部分時間領先下，被張家朗以快攻搶分。（鄭子峰攝）

曾在4月登上世界第一，於7月世錦賽後卻跌至第二，家朗並不着眼於「重登世一」，反而想擊敗現時世一意大利劍手馬連尼（Tommaso Marini），他笑說：「覺得拎過（第一）都開心，現在的世一是很年輕、很強的對手，當然都希望能打敗他，因為好似打咁多次都輸。」

張家朗在完成漫長賽季後終可放一個月大假休息。（鄭子峰攝）

這名香港「劍神」在漫長的國際賽季後，終能迎來假期，他笑言想多陪伴家人。對於下季目標，他表示：「接下來都是想維持排名，4月就開始奧運積分周期，想打得好點爭取積分，拎到巴黎奧運入場券。」