中超︱鄭智重返廣州隊執教　人工差只「為了情懷」　被禁做一件事

中超廣州隊（前稱廣州恒大）公布，邀得前隊長鄭智回歸擔任主教練，希望帶領球隊走出低潮；內地傳媒報道，其待遇少得可憐。



昔日中超豪門廣州隊（前稱廣州恒大）曾連續8季稱霸聯賽，但經歷財政危機後多名主力流失，今季聯賽踢了12輪比賽，只取得2勝10負得6分，現排尾三。而廣州隊12仗中只有6個入球，失球數達到20個，是18支球隊中進球最少、失球最多的球隊。

廣州隊日前公布，將原主教練劉智宇貶至預備隊，並邀請球會標誌性人物鄭智回歸執教，兩名前球員黃博文跟梅方，則擔任助教一職。

鄭智是廣州隊的標誌性人物，他在球會效力長達12年之久。（Getty Images）

球會在聲明中表示，「希望一線隊全體教練員、運動員及工作人員，以強烈的榮譽感、責任感和團隊意識，排除萬難、刻苦訓練、奮力拼搏，全力以赴完成本賽季的比賽任務。」

據指，消息公布後廣州隊士氣大振。而鄭智亦已於飛抵大連與球隊會合，並開始了回歸後的首課訓練，有望於8月21日的比賽中再度亮相。

鄭智曾於去年及今年短暫擔任廣州隊主教練一職．（微博）

內地傳媒報道，廣州隊今次換帥由球會董事長王亞軍提出，他向班主許家印建議請回鄭智時，對方毫不猶豫答應。據稱當王亞軍主動聯繫在廣州體院任教的鄭智，鄭智亦直接答應，而且兩人甚至沒討論薪金。

不過，內媒指廣州隊今季預算只有1500萬，隊中只有3名球員能獲得最高年薪60萬，所以其執教人工少得可憐，「廣州隊內部用『為了情懷』來形容，足可見待遇一般。」有媒體更形容金額是「白菜價」。

鄭智的首要目標是帶領廣州隊護級。（微博）

而據指，廣州隊為鄭智的目標十分明確——護級成功，但球隊表明肯定不會引進任何內援跟外援，只能內部提拔。內媒稱，由於8月份仍是中超轉會窗，有需要的話，鄭智跟黃博文都可以註冊成為球員，補強實力。