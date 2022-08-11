武磊重返中超　外流兩紀錄獲讚全村希望　上海海港：如7歸來

國足前鋒武磊正式結束外流西班牙愛斯賓奴的生涯，返回中超加盟前東家上海海港。



中國國家隊主力前鋒武磊，近季在西班牙球隊愛斯賓奴備受冷落，早前有傳這名射手會重返中超。中超球會上海海港今日正式宣布，武磊結束外流生涯，回歸球隊。

武磊近季在愛斯賓奴大多數時間都只坐後備。（Getty Images）

上海海港在聲明中指，武磊在2019年初贏得中超冠軍及金靴獎，在海港支持下轉會愛斯賓奴，「遠赴海外繼續追尋自己的足球夢。」

武磊在愛斯賓奴3年多期間，在西甲、國王盃及歐霸盃等各項賽事中上陣126次，交出16球及6記助攻，包括在對巴塞隆拿的加泰羅尼亞打吡戰中取得進帳。

上海海港又稱，武磊同是西甲及國王盃中，首位入波及助攻的中國球員；更是第一名在歐洲賽正賽中入球的中國男足球員。球會以「全村的希望」去形容武磊，強調他「從未止步，不斷創造著中國球員留洋的一個又一個全新紀錄。」

上海海港歡迎武磊「回家」。（網上圖片）

上海海港表示，球會一直支持武磊，「如今，三十而立的武磊終於回家了！我們始終記得，那些年，武磊與俱樂部（球會）和球迷們共同成長、奮鬥的歲月；我們始終記得，武磊代表俱樂部出戰的172場中超聯賽，創造了102球的隊史進球紀錄。時隔三年，如7歸來！歡迎武磊回家！夢想依舊，未來可期，讓我們一起，再向上！」

值得一提，上海海港使用了「如7歸來」一詞，相信意味武磊將再次穿回自己標誌性的7號球衣。

武磊很大機會繼續穿起其標誌性7號球衣。（Getty Images）

至於愛斯賓奴同時在官網發表聲明，指今次轉會是經三方達成的最佳協議，「愛斯賓奴感謝武磊在這段期間的專業，承諾、投入及奉獻，祝願他在未來的新挑戰中好運。」