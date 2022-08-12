武磊向愛斯賓奴送禮道別：不捨球迷的熱情　揭轉會費跟加盟時相同

中國國家隊前鋒武磊正式結束外流生涯，從西甲愛斯賓奴回歸中超上海海港。他臨別前向愛斯賓奴送了一份大禮，也發表離別感言。



愛斯賓奴為武磊拍了一條影片，訪問了他的離別感受。武磊形容，在西班牙的3年半時間「有喜悅也有遺憾」，但更重要的是有新鮮的體驗。「幫球會入球、打入歐霸、降班又升班，加上在後備席等機會的日子，對我生涯都是寶貴的經驗。」

武磊在愛斯賓奴三個半球季。（Getty Images）

武磊透露，身為中國球員，要出國踢波並不容易，他在西班牙感受到球迷的喜愛跟熱情，都會永留心中。他指自己最難忘的是在煞科戰入球，助球隊取得歐霸資格，「賽後球迷都來到場中，我被高舉在頭頂，這場景是每個球員都嚮往的。」

武磊指自己最難忘的是球迷的熱情。（Getty Images）

他又指自己最不捨的，是球迷，「在路上有很多球迷認得我，不論在超市或餐廳，他們都祝我在新階段好運，很感謝他們，希望中國球迷也跟我一起繼續喜愛愛斯賓奴。」

最後，他感激球會給予自己一個平台，在歐洲學習及完成夢想。「我不後悔來到這裡，我知道我的選擇很棒，這些年我能感受到這裡所有人對足球的純粹熱愛，西班牙人（愛斯賓奴）將永遠是我的球隊，我將成為鸚鵡軍團中一名成員。」

武磊把中國金球獎送給愛斯賓奴。（IG@rcdespanyol）

而臨別在即的武磊，更把自己獲得的中國金球獎獎座贈送給愛斯賓奴；他曾於2018、2019以及2021年獲得此獎。

據內地傳媒報道，上海海港以150萬歐元將武磊回購，金額跟他外流的轉會費相同。而愛斯賓奴亦不會為武磊舉辦公開的告別儀式，武磊只會在球會跟朋友、隊友和同事簡單道別。據指，武磊將於本月中旬啟程返回上海，經隔離後便會投入海港訓練。