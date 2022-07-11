東亞錦標賽︱港足補選中超球員　安達臣笑談國足戰勝香港硬指標

香港足球代表隊宣布補選三名球員，效力中超球會的陳俊樂、梁諾恆及勞列斯獲「放人」，可為港足征戰東亞錦標賽。



中超日前公布因配合國足備戰東亞錦標賽，落實中超第二階段會延期至8月6日展開，球員由東亞錦標賽返國後雖仍要隔離，但預計只會錯過一輪賽事，將影響減到最低。

港足早前參加亞洲盃外圍賽時，因中國球會拒絕「放人」，未能以最佳陣容應戰，當時主帥安達臣曾對此感到不滿。

港足日前公布東亞錦初選名單，當中再度沒有任何外流中國聯賽球員，但由於現時中超情況有變，港隊終公布補選陳俊樂、梁諾恆跟勞列斯3名中超球員進入初選名單。

陳俊樂跟梁諾恆獲補選至港足東亞錦初選名單。（資料圖片）

港將勞列斯現效力中超梅州客家。（網上圖片）

主教練安達臣今日在球隊操練後透露，3人對港足明年參與亞洲盃決賽周十分重要，而球員也相當希望隨隊出戰東亞錦。「若內地球會不希望香港強陣鬥中國，我會對中國足球很失望。」

安達臣強調東亞錦三戰同樣重要。（袁志浩攝）

早前有內地媒體報道，國足今次參賽，「戰勝香港是硬性指標」；安達臣笑言，自己雖經近來多次接觸後，「對中國隊沒太多好感」，但強調對中、日、韓三戰都十分重要。

「我曾執掌朝鮮，也帶領過韓國球會，所以其實鬥韓國也可說對我很重要。」

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首課操練14人缺席 意外揭費蘭度投傑志

說回今日操練，港隊於32度高溫下訓練約兩小時；不過，33人名單中有14位球員缺席。

安達臣解釋，傑志正備戰亞冠，球隊今日展開第一課「齊人」操練，時間跟港足練習相撞，故保羅、杜馬思、曾以行、鄭展龍、趙聡悟、安永佳等未能現身。他意外透露，費蘭度正隨「藍鳥」練習，所以同樣缺操。

至於理文余煒廉、顏樂楓、黃俊皓同告受傷，自由身的謝家強就會直接於日本報到，其他缺操的仍包括黃梓浩、李嘉耀及陳肇鈞。

港足在炎熱天氣下開操，球員不時補充水份。（袁志浩攝）

安達臣又稱，葉鴻輝以家庭原因落選，黃洋則需報讀教練牌照課程，而艾里奧長期缺操、不在狀態，但聲稱三人仍在他未來計劃之內。而黃洋的隊長位置，有機會改由謝家強或馮慶燁出任，惟會待至抵達日本後作最終決定。

22歲翼鋒孫銘謙就稱，在缺少黃洋跟葉鴻輝兩位老大哥下，球員會互相幫助及照應。他以「漸入佳境」形容球員對戰術的理解，又指會用平常心出戰，沒有因亞洲盃外圍賽的成績而感到壓力。

孫銘謙道：「我上屆曾在對日本時上陣，對手身體質素、節奏、用波都很好，我們會想好辦法應對，關關難過關關過。」

孫銘謙指會以平常心出戰東亞錦標賽。（袁志浩攝）

安達臣在亞洲盃外圍賽為港隊注入逼搶踢法，效力不錯，惟今次對手實力更強。對於會否延續這種較侵略性的踢法，他未有正面回應，僅稱會以最好的戰術應付。

而面對亞洲強隊，安達臣坦承沒辦法以取勝做目標，但聲言球隊會做到最好，希望帶來驚喜。「無論在排名及能力上，彼此都有很大差距，港隊首要目標一定是學習跟拿經驗。」