中國足球聯賽被FIFPro發轉會警示 違約問題與利比亞等6國睇齊
撰文：普利森
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國際職業足球員協會（FIFPro）今日（6日）於官網發出轉會警示，呼籲職業球員避免跟來自中國、土耳其、沙特阿拉伯、阿爾及利亞、希臘、利比亞、羅馬尼亞的球會簽約。
FIFPro的理據，是在以上國家的球會普遍存在違反合約的行為；聲明中特別提到羅馬尼亞，指當地不少球會進入破產程序，令球員同樣身陷永無止境的申訴之中，只得些微甚至沒有機會討回應得薪酬。
而希臘球會同樣透過倒閉去逃避債務，最近兩年，當地球員向國際足協球員保障基金（FIFA Player Protection Fund）尋求協助的數字，是全球之冠。
至於中國球會，FIFPro則指出欠薪在內地是持續且定期發生的問題。的而且確，近年多間內地球會都被指拖糧，其中重慶兩江競技5月因財政問題宣布退出中超。
近日中甲球隊陝西長安競技的羅馬尼亞籍前鋒迪亞科奴（Ronaldo Deaconu），更據指被欠薪長達半年，日前終跟球會解約，並向FIFA投訴。
FIFPro在聲明中僅指，如球員遇到任何問題，可聯絡所屬國家或地區的球員工會或FIFPro，尋求協助。
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